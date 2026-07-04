Hosen-Airbag bald bei der Tour de France? Spannender Test vor Start

Warren Barguil hat unmittelbar vor dem Grand Depart der Tour de France (4. bis 26. Juli) einen Airbag für Radprofis getestet. Der 34-Jährige fungierte bei einer Vorführung von Team Picnic-PostNL als Testfahrer. Für den Franzosen ist es die zwölfte Tour-Teilnahme.
Spannender Test kurz vor Tour-Start
Das Thema Sicherheit bleibt im Peloton eines der dominierenden Reizthemen, auch weil Massenstürze immer wieder schwere Folgen haben.
Airbag für mehr Sicherheit bei Tour de France? So ist der Plan
Parallel zu Ideen wie einer Begrenzung der Übersetzung rücken schützende Systeme am Körper stärker in den Fokus – darunter Airbags, die Verletzungen abmildern sollen.
Der Prototyp steckt nicht als Weste unter dem Trikot, sondern ist in die Radhose integriert. Sensoren analysieren Bewegungen, bei einem Aufprall wird der Airbag in Sekundenbruchteilen ausgelöst und soll vor allem oberen Rücken und Brustkorb schützen.
Rad-Profi Barguil überzeugt vom Test-Airbag
Barguil zeigte sich beim Auslösen zunächst überrascht, stellte sich danach aber klar hinter die Idee. „Das ist eine große Innovation für die Sicherheit der Fahrer, das kann gut für uns sein“, sagte der Franzose. „Es hat lange gedauert, bis das kam, aber es kann schwere Verletzungen verhindern.“
Picnic-PostNL ist mit den Tests nicht allein: Auch Soudal-Quick Step treibt das Thema Airbag im Radsport voran. Der belgische Rennstall arbeitet dabei unter anderem mit Ausrüster Castelli sowie dem Partner Ragaz an einer in Bekleidung integrierbaren Lösung.
Für den Einsatz im Rennen braucht es allerdings noch grünes Licht des Weltverbands. Die UCI prüft Airbag-Systeme als mögliche Schutzkleidung und hat dazu den Austausch mit Herstellern und Beteiligten angestoßen – bis zur Freigabe bleibt es bei Demonstrationen und Entwicklungsarbeit.