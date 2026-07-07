Kuriose Panne bei Vingegaard-Team

SID 07.07.2026 • 15:15 Uhr Bei extremen Temperaturen muss Visma-Lease a Bike improvisieren. Im hypermodernen Mannschaftsbus ist die Klimaanlage ausgefallen.

Die sengende Hitze in Südfrankreich setzt den Fahrern bei der Tour de France mächtig zu. Und wenn dann noch die Technik streikt, sieht es ganz übel aus: Jonas Vingegaard und seine Teamkollegen der Equipe Visma-Lease a Bike müssen vorerst auf ihren Mannschaftsbus verzichten. Im hypermodernen Gefährt war am Montagabend die Klimaanlage ausgefallen – „kurz vor dem Hotel“, wie Teambesitzer Richard Plugge mitteilte.

Um nicht vor Etappenstart gekocht zu werden, traten Vingegaard und seine Helfer den Weg zur Einschreibung in Carcassonne in mehreren PKW an und wurden direkt zum Startbereich gebracht. Eigentlich müssen sich die Fahrer vor dem Etappenstart in der Nähe des Einschreibungspodest aufhalten, bleiben dabei in den wie vom Reglement vorgeschrieben nahebei geparkten Bussen.