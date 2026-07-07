Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Tour de France
Tour de France
NEWS
LIVETICKER
ERGEBNISSE
GESAMTWERTUNG
BERGWERTUNG
SPRINTWERTUNG
NACHWUCHSWERTUNG
Tour de France>

Kuriose Panne bei Vingegaard-Team

Kuriose Panne bei Vingegaard-Team

Bei extremen Temperaturen muss Visma-Lease a Bike improvisieren. Im hypermodernen Mannschaftsbus ist die Klimaanlage ausgefallen.
Jonas Vingegaard holt sich bei der Auftaktetappe der 133. Tour de France in Barcelona das Gelbe Trikot. Aus deutscher Sicht muss Florian Lipowitz einen kleinen Rückschlag einstecken.
SID
Bei extremen Temperaturen muss Visma-Lease a Bike improvisieren. Im hypermodernen Mannschaftsbus ist die Klimaanlage ausgefallen.

Die sengende Hitze in Südfrankreich setzt den Fahrern bei der Tour de France mächtig zu. Und wenn dann noch die Technik streikt, sieht es ganz übel aus: Jonas Vingegaard und seine Teamkollegen der Equipe Visma-Lease a Bike müssen vorerst auf ihren Mannschaftsbus verzichten. Im hypermodernen Gefährt war am Montagabend die Klimaanlage ausgefallen – „kurz vor dem Hotel“, wie Teambesitzer Richard Plugge mitteilte.

Um nicht vor Etappenstart gekocht zu werden, traten Vingegaard und seine Helfer den Weg zur Einschreibung in Carcassonne in mehreren PKW an und wurden direkt zum Startbereich gebracht. Eigentlich müssen sich die Fahrer vor dem Etappenstart in der Nähe des Einschreibungspodest aufhalten, bleiben dabei in den wie vom Reglement vorgeschrieben nahebei geparkten Bussen.

Angesichts von schon am Mittag 35 Grad hatten die Kommissäre aber ein Einsehen: Kein Bus – kein Problem. Die Visma-Profis mussten nicht ungeschützt in der Sonne warten, durften bis zum letzten Moment im kühlen Hotel verweilen. Indes ist ein Visma-Ersatzbus auf dem Weg aus den Niederlanden nach Frankreich.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite