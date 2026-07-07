Tour de France: Gute Nachrichten für Florian Lipowitz

SID 07.07.2026 • 10:33 Uhr Florian Lipowitz' Helfer Jai Hindley fährt seit 2022 für das Team Red Bull-Bora-hansgrohe - und wird noch länger bleiben.

Florian Lipowitz kann weiter auf einen seiner wichtigsten Helfer bauen. Wie das deutsche Radteam Red Bull-Bora-hansgrohe am Dienstag mitteilte, hat der Australier Jai Hindley seinen Vertrag „langfristig“ verlängert. Wie üblich machte das Team aus dem bayerischen Raubling keine Angaben zur Vertragslaufzeit.

Der Giro-Sieger von 2022, derzeit bei der Tour de France unterwegs, war zuletzt mit einem Wechsel zur Visma-Mannschaft von Jonas Vingegaard zur kommenden Saison in Verbindung gebracht worden. Dieses Thema ist nun vom Tisch.

Hindleys Wert „geht über Ergebnisse hinaus“

„Jai gehört seit Jahren zu den besten Rundfahrern der Welt. Was ihn für uns so wertvoll macht, geht weit über seine Ergebnisse hinaus“, sagte Zak Dempster, „Chief of Sports“ beim RB-Team: „Er ist ein wichtiges Vorbild für die gesamte Mannschaft – insbesondere für unsere nächste Generation an Grand-Tour-Fahrern. Dass er seinen Weg bei uns langfristig fortsetzt, ist ein starkes Zeichen.“

Hindley war 2022 vom Sunweb-Team zum damaligen Team Bora-hansgrohe gewechselt und hatte der Mannschaft gleich in seiner Premieren-Saison den ersten Gesamtsieg bei einer großen Landesrundfahrt beschert.