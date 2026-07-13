Lipowitz legt die Beine hoch: "Es war ein harter Start"

SID 13.07.2026 • 05:52 Uhr Nach neun Etappen in sengender Hitze freut sich der Deutsche auf den ersten Ruhetag der Tour. Danach erwartet Lipowitz aber einen großen Kampf.

Akkus aufladen – und dann alles auf Angriff? Für Deutschlands Radstar Florian Lipowitz kommt der erste Ruhetag bei der Tour de France wie gerufen. „Es war von Anfang an ein harter Start, ganz anders als letztes Jahr“, sagte der Vorjahresdritte: „Mit den Temperaturen hatten alle zu kämpfen.“

Nach neun Etappen liegt Lipowitz im Gesamtklassement auf Rang sieben, das Podium hat der Ulmer angesichts von 33 Sekunden Rückstand auf den Dritten Isaac del Toro fest im Blick. In der zweiten Tour-Woche setzt Lipowitz vor allem auf das sich verschärfende Etappenprofil.

„Es kommen jetzt mehr härtere Etappen, dann wird es sich langsam selektieren“, sagte Lipowitz: „Gegen Ende der Woche, wenn wir Richtung Le Markstein fahren, wird sich in der Gesamtwertung noch etwas tun.“

Tour de France: Wie löst Lipowitz das Team-Duell mit Evenepoel?

Teamintern hat derzeit allerdings Remco Evenepoel die Nase vorn. Der belgische Doppel-Olympiasieger, der von Red Bull-Bora-hansgrohe für viel Geld verpflichtet wurde, ist Vierter – mit nur drei Sekunden Rückstand auf del Toro. Noch vor wenigen Tagen hatte Evenepoel scharf gegen seinen deutschen Co-Kapitän geschossen.

Auf der neunten Etappe nach Ussel war das Duo bei Temperaturen um die 40 Grad schnell auf sich alleingestellt. Lipowitz versorgte Evenepoel selbstlos mit Wasser, wie die Fernsehregie prominent einfing. „Wir müssen uns da vorne einig sein. Wenn die Flaschen leer sind, muss jemand nach hinten kommen“, sagte Lipowitz: „Bei so einer kleinen Gruppe ist das natürlich auch absolut gar kein Problem, da verbraucht man keine Energie.“

Am Montag haben beide Zeit, zu regenerieren. Mit frischen Beinen geht es dann am Dienstag, dem französischen Nationalfeiertag, ins zehnte Teilstück, das mit zwei Anstiegen der ersten Kategorie aufwartet.