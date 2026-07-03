Tour de France: Wer ist Kapitän? Spannendes Detail um Lipowitz

SID 03.07.2026 • 13:07 Uhr Am Freitag wird die Starterübersicht für die Tour de France veröffentlicht. Aus den Nummern lässt sich etwas herauslesen.

Florian Lipowitz startet mit Red Bull-Bora-hansgrohe am Samstag als drittletzte Mannschaft ins Team-Zeitfahren zum Auftakt der 113. Tour de France in Barcelona. Laut der finalen Startliste geht die Equipe mit dem Vorjahresdritten Lipowitz (Ulm) und Olympiasieger Remco Evenepoel (Belgien) um 18.45 Uhr (im LIVETICKER) in den Kampf um das erste Gelbe Trikot.

Bemerkenswert: Laut der am Freitagmittag veröffentlichten Starterübersicht trägt Evenepoel die Nummer 21 und ist damit offiziell Kapitän des deutschen Teams. Lipowitz geht mit der 25 ins Rennen.

Nach Red Bull folgen am Samstag um 18.50 Uhr Visma-Lease a Bike mit dem Vorjahreszweiten Jonas Vingegaard (Dänemark) und schließlich um 18.55 Uhr als letzte Mannschaft das UAE Team Emirates-XRG mit Titelverteidiger Tadej Pogacar (Slowenien) und dem Kölner Nils Politt.

Als erste der 23 Mannschaften nehmen um 17.05 Uhr die Tour-Debütanten der spanischen Equipe Caja Rural-Seguros RGA die 19,6 km langen Strecke in Angriff. – Die Startzeiten beim Team-Zeitfahren:

17.05 Uhr: Caja Rural- Seguros RGA

17.10: Team Picnic-PostNL

17.15: TotalEnergies

17.20: Tudor

17.25: Groupama-FDJ United

17.30: Pinarello-Q36.5

17.35: Cofidis

17.40: Lotto-Intermarché

17.45: Movistar

17.50: NSN

17.55: Uno-X Mobility

18.00: Jayco-AlUla

18.05: Alpecin-Premier Tech

18.10: Soudal Quick-Step

18.15: Netcompany Ineos

18.20: Bahrain Victorious

18.25: XDS Astana

18.30: Decathlon-CMA CGM

18.35: EF Education-EasyPost

18.40: Lidl-Trek

18.45: Red Bull-Bora-hansgrohe

18.50: Visma-Lease a Bike