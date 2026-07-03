Tour de France: Wer ist Kapitän? Spannendes Detail um Lipowitz

Florian Lipowitz startet mit Red Bull-Bora-hansgrohe am Samstag als drittletzte Mannschaft ins Team-Zeitfahren zum Auftakt der 113. Tour de France in Barcelona. Laut der finalen Startliste geht die Equipe mit dem Vorjahresdritten Lipowitz (Ulm) und Olympiasieger Remco Evenepoel (Belgien) um 18.45 Uhr (im LIVETICKER) in den Kampf um das erste Gelbe Trikot.
Bemerkenswertes Detail um Lipowitz
Bemerkenswert: Laut der am Freitagmittag veröffentlichten Starterübersicht trägt Evenepoel die Nummer 21 und ist damit offiziell Kapitän des deutschen Teams. Lipowitz geht mit der 25 ins Rennen.
Nach Red Bull folgen am Samstag um 18.50 Uhr Visma-Lease a Bike mit dem Vorjahreszweiten Jonas Vingegaard (Dänemark) und schließlich um 18.55 Uhr als letzte Mannschaft das UAE Team Emirates-XRG mit Titelverteidiger Tadej Pogacar (Slowenien) und dem Kölner Nils Politt.
Als erste der 23 Mannschaften nehmen um 17.05 Uhr die Tour-Debütanten der spanischen Equipe Caja Rural-Seguros RGA die 19,6 km langen Strecke in Angriff. – Die Startzeiten beim Team-Zeitfahren:
17.05 Uhr: Caja Rural- Seguros RGA
17.10: Team Picnic-PostNL
17.15: TotalEnergies
17.20: Tudor
17.25: Groupama-FDJ United
17.30: Pinarello-Q36.5
17.35: Cofidis
17.40: Lotto-Intermarché
17.45: Movistar
17.50: NSN
17.55: Uno-X Mobility
18.00: Jayco-AlUla
18.05: Alpecin-Premier Tech
18.10: Soudal Quick-Step
18.15: Netcompany Ineos
18.20: Bahrain Victorious
18.25: XDS Astana
18.30: Decathlon-CMA CGM
18.35: EF Education-EasyPost
18.40: Lidl-Trek
18.45: Red Bull-Bora-hansgrohe
18.50: Visma-Lease a Bike
18.55: UAE Team Emirates-XRG