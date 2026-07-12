Merlier siegt weiter – und trauert

SID 12.07.2026 • 06:11 Uhr Der dominierende Sprinter der Tour muss einen Verlust verkraften.

Tim Merlier ist aktuell der dominierende Sprinter der Tour de France – und macht doch gerade eine schwere Zeit durch. „Der Mann, der meinen Bruder und mich seit meinem zwölften Lebensjahr zu den Rennen gefahren hat, liegt im Sterben. Dieser Sieg ist für ihn“, hatte der Belgier nach seinem ersten Etappensieg am Freitag dem Portal Sporza gesagt. Kurz darauf erhielt Merlier die Nachricht, dass sein ehemaliger Fahrer während des laufenden Rennens im Alter von 84 Jahren verstorben war.