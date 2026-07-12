Tim Merlier ist aktuell der dominierende Sprinter der Tour de France – und macht doch gerade eine schwere Zeit durch. „Der Mann, der meinen Bruder und mich seit meinem zwölften Lebensjahr zu den Rennen gefahren hat, liegt im Sterben. Dieser Sieg ist für ihn“, hatte der Belgier nach seinem ersten Etappensieg am Freitag dem Portal Sporza gesagt. Kurz darauf erhielt Merlier die Nachricht, dass sein ehemaliger Fahrer während des laufenden Rennens im Alter von 84 Jahren verstorben war.
Merlier siegt weiter – und trauert
Der dominierende Sprinter der Tour muss einen Verlust verkraften.
In Gedanken bei einem Freund: Tim Merlier
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„Ich habe vor der Tour mit ihm telefoniert. Damals ging es ihm eigentlich noch recht gut, aber wir wussten, dass sich sein Zustand schnell verschlechtern würde“, erklärte Merlier. Trotz seiner Trauer setzte sich der 33-Jährige auch am Samstag beim dritten Massensprint der laufenden Tour gegen seine Kontrahenten durch. „Wenn man eine erste Etappe gewinnt, folgt oft schnell ein zweiter Sieg“, sagte Merlier bescheiden.