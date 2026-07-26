Nach bitterem Tour-Aus: Lipowitz gibt erstes Update

Felix Kunkel 26.07.2026 • 18:48 Uhr Florian Lipowitz äußert sich mehrere Tage nach seinem folgenschweren Sturz bei der Tour de France zu seinem Gesundheitszustand. Er sei noch nicht ganz schmerzfrei.

Fünf Tage nach seinem üblen Sturz und dem damit verbundenen Aus bei der Tour de France hat Florian Lipowitz ein Update zu seinem Gesundheitszustand gegeben.

„Mir geht es natürlich den Umständen entsprechend ganz gut. Die OP ist gut verlaufen, ich bin jetzt schon wieder daheim und fokussiere mich auf die Erholung“, erklärte der deutsche Hoffnungsträger vom Team Red Bull-Bora-hansgrohe vor dem Start der letzten Etappe in der ARD.

Lipowitz, der auf der 16. Etappe beim Einzelzeitfahren in einer Kurve schwer gestürzt war und sich einen Schlüsselbeinbruch zuzog, sei noch nicht ganz schmerzfrei: „Ich habe noch ein bisschen mit dem Rücken und mit dem Atmen zu kämpfen.“

Tour de France: Lipowitz bedankt sich für Unterstützung

Er freue sich am meisten darauf, wenn sein Schlüsselbein wieder ganz verheilt sei und „ich dann ohne Schmerzen auf dem Rad sitzen kann und genau das machen kann, was mir am meisten Spaß macht“.

Der 25-Jährige nannte keinen genauen Zeitplan für seine angepeilte Rückkehr. Außerdem bedankte er sich für die zahlreichen Rückmeldungen nach seinem Sturz. „Es ist natürlich super schön zu sehen, dass die ganzen Fans und Außenstehenden mir zusprechen. Das gibt natürlich auch wieder Motivation, so schnell wie möglich zurück aufs Rad zu kommen“, betonte Lipowitz.

Generell sei er den Fans für die große Unterstützung und „unglaubliche Stimmung“, die er bereits in den zwei Wochen zuvor erfahren habe, sehr dankbar.

Lipowitz: „Da können alle darauf stolz sein“

Die Tour habe Lipowitz nach eigenen Angaben in den Tagen nach seiner Verletzung nicht aktiv verfolgt, dennoch sei er stets über die Ergebnisse seines Teams informiert worden. „Ich habe zwei Wochen mitgekämpft und es freut mich natürlich, dass sie es jetzt so bis nach Paris nach Hause gebracht haben“, meinte er.

Lipowitz‘ Kollege Remco Evenepoel gewann bei der aktuellen Tour die 15. und 16. Etappe. In der Gesamtwertung liegt der Belgier auf Rang zwei. Lipowitz bezeichnete das Resultat als „Riesenerfolg“. Das ganze Team habe auf das Ergebnis hingearbeitet.