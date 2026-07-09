Nach Schrecksekunde: Vingegaard freut sich auf den Tourmalet

SID 09.07.2026 • 06:10 Uhr Vor dem Pyrenäen-Showdown sieht sich der Herausforderer gewappnet - trotz einer komplizierten Auftaktphase bei der Tour.

Trotz seiner Schrecksekunde auf der fünften Etappe fühlt sich Jonas Vingegaard bereit für den ersten großen Showdown der Favoriten bei der Tour de France. „Wir gehen mit einem guten Gefühl in den Tag. Jonas ist in der Gesamtwertung gut platziert und fühlt sich stark“, sagte Marc Reef, Sportdirektor beim Team Visma – Lease a Bike mit Blick auf die Pyrenäenetappe mit der Überfahrt des legendären Col du Tourmalet am Donnerstag.

Dabei verlief die Auftaktphase der Frankreich-Rundfahrt für den Dänen, der im Duell mit Topfavorit Tadej Pogacar seinen dritten Tour-Titel gewinnen will, nicht nach Plan. Zunächst verlor Vingegaard auf der dritten Etappe das Gelbe Trikot des Gesamtführenden an Pogacar, dann fiel im Mannschaftsbus der niederländischen Equipe am Montagabend die Klimaanlage aus, ehe Vingegaard am Mittwoch eine sportliche Schrecksekunde überstehen musste.

Etwa 5,5 km vor dem Ziel der fünften Etappe in Pau wurde der Mitfavorit in einen Massensturz verwickelt. Vingegaard beendete das Rennen auf dem Rad seines Teamkollegens Victor Campenaerts und kam letztlich nur dank einer hektischen Aufholjagd ohne Zeitverlust ins Ziel. Eine Verletzung trug der Däne auf der zuvor lange unspektakulären Etappe aber immerhin nicht davon. „Genau an solchen Tagen kann man die Tour de France verlieren oder ausscheiden“, befand Ralph Denk, Teamchef von Red Bull-Bora-hansgrohe im teameigenen Podcast.

Die sechste Etappe, das einzige echte Pyrenäen-Teilstück 2026, wird zu einem Mittler zwischen den Zeiten. Zwei große Anstiege der Tour-Historie sind ebenso dabei wie der bislang noch nie befahrene Schlussanstieg in den spektakulären Kessel von Gavarnie-Gèdre.