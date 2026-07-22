"Nicht gut genug": Ex-Tour-Sieger legt Vingegaard Wechsel nahe

Felix Kunkel 22.07.2026 • 22:13 Uhr Zweimal hat Jonas Vingegaard die Tour de France bereits gewonnen. Geht es nach dem früheren Radsport-Star Bjarne Riis, dann müsse der Däne für weitere Erfolge sein aktuelles Team verlassen.

Bjarne Riis, Gewinner der Tour de France 1996, hat Topstar Jonas Vingegaard einen Teamwechsel nahegelegt. „Es wirkt manchmal etwas zu bequem, und ich würde sagen: Wenn er Ambitionen hat, die Tour zu gewinnen, muss er das Team wechseln“, betonte Riis gegenüber der dänischen Zeitung B.T..

„Das Team, über das Visma derzeit verfügt, ist einfach nicht stark genug“, urteilte der 62-Jährige. Vingegaard steht seit 2019 bei Visma-Lease a Bike unter Vertrag. Als Fahrer des niederländischen Rennstalls gewann der Däne 2022 und 2023 die Tour, 2025 die Vuelta und 2026 den Giro d’Italia.

Trotz dieser Titelsammlung sieht Riis Vingegaard bei Visma nicht an der richtigen Adresse. „Vingegaard kann mit dem Team, mit dem er fährt, weder taktische noch strategische Manöver durchführen. Sie sind einfach nicht gut genug“, kritisierte er.

Tour de France: Sollte Vingegaard das Team wechseln?

Es handle sich bei einem möglichen Teamwechsel um „eine Frage des Willens, und dann muss man auch das tun, was nötig ist. Das ist schwer, ja. Das ist mir durchaus bewusst“, fügte Riis an.

Vingegaard, der die laufende Tour nach einem schweren Sturz am Sonntag abbrechen musste, hatte im Mai durchblicken lassen, dass er sich ein Karriereende bei Visma vorstellen könne.