Pidcock erhält Zeitstrafe bei der Tour de France

SPORT1 19.07.2026 • 23:18 Uhr Tom Pidcock kassiert nach Etappe 15 zwei Strafen. Die Jury zieht dem Briten Zeit in der Gesamtwertung ab und streicht Bergpunkte.

Tom Pidcock hat auf der 15. Etappe der Tour de France erneut alles auf eine Karte gesetzt – und am Ende teuer bezahlt. Der 26-jährige Brite drückte sich zum dritten Mal nacheinander in die Ausreißergruppe, die vor dem Col de la Croisette zeitweise sogar die virtuelle Top 4 der Gesamtwertung aufmischte.

Doch als das Finale am Plateau de Solaison (Hors catégorie) an Fahrt aufnahm, zerfiel die Flucht, und Pidcock konnte das Tempo nicht mehr mitgehen. Im Ziel lag er zunächst 2:34 Minuten hinter Tagessieger Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe).

Pidcock zeigte sich in einer Team-Mitteilung dennoch kampfeslustig: „Ich glaube, ich werde ziemlich gut darin, in die Ausreißergruppen zu kommen. Ich habe es nur einmal versucht und war heute drin – drei Tage. War schon mal jemand drei Tage hintereinander in der Ausreißergruppe und gleichzeitig in den Top zehn der Gesamtwertung? Ich glaube nicht.“

Er räumte aber auch die Kehrseite seiner Offensivtaktik ein: „Die vergangenen fünf Kilometer … ich bin nur noch gekrochen bis zum Gipfel. Ich war komplett leer.“

Tour de France: Pidock von der Jury bestraft

Nach dem 183,9-Kilometer-Abschnitt griff dann die Jury durch: Pidcock wurde zweimal dafür bestraft, dass er sich gegen ein Auto abgestoßen hatte.

Pro Vergehen gab es nach dem Jurybericht 200 Schweizer Franken Geldstrafe und zehn Sekunden Zeitstrafe – insgesamt also 20 Sekunden, die auch in der Ergebnisliste als Zeitstrafe geführt werden.

Zusätzlich wurden ihm Punkte in der Bergwertung sowie Zähler im UCI-Ranking abgezogen.

Offensive kostet Zeit: Pidcock bleibt Neunter

In der offiziell geführten Gesamtwertung ist Pidcock trotz der Strafe weiter Neunter, sein Rückstand auf Spitzenreiter Tadej Pogačar (UAE Team Emirates XRG) beträgt nun 11:19 Minuten.