Pogacars Machtdemonstration! Sturz-Drama ums Gelbe Trikot

Johannes Vehren 09.07.2026 • 17:17 Uhr Tadej Pogacar löst Torstein Träen wieder als Träger des Gelben Trikots ab. Im Duell mit Rivale Jonas Vingegaard lässt der Slowene am Col du Tourmalet die Muskeln spielen.

Statement von Tadej Pogacar! Der Superstar von UAE Team Emirates XRG hat mit einem großen Vorsprung die 6. Etappe der Tour de France gewonnen. Auf der harten Bergetappe setzte der 27-Jährige am Col du Tourmalet eine Attacke, die Rivale Jonas Vingegaard nicht kontern konnte.

Vor dem Dänen kam Pogacar 2:38 Minuten früher ins Ziel – ein dickes Ausrufezeichen im Duell um die Gesamtwertung, denn bislang waren beide zeitgleich unterwegs. Zudem fährt der Slowene ab Freitag wieder im Gelben Trikot, denn Torstein Träen konnte mit dem hohen Tempo in keiner Art und Weise mithalten und verlor das Maillot jaune trotz des Vorsprungs von 7:53 Minuten.

Tour de France: Lipowitz muss abreißen lassen

Auf der Abfahrt vom Col du Tourmalet erlebte der Norweger ein Drama, denn sein Teamkollege Anders Johannessen schnitt ihn in einer Kurve, sodass Träen ihm ins Hinterrad fuhr und stürzte. Nach einer etwas längeren Untersuchung durch einen Arzt setzte er, mit Pflastern bestückt, die Etappe fort.

Der deutsche Florian Lipowitz kam in der Verfolgergruppe um unter anderem seinen Teamkollegen Remco Evenepoel sowie Wunderkind Paul Seixas mit einem Rückstand von fast drei Minuten ins Ziel.