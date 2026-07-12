Tour de France: Verletzte bei Unfall mit Presseauto

SID 12.07.2026 • 21:35 Uhr Kurz vor der Zielankunft der Fahrer kommt es bei der Tour de France zu einem Unfall.

Bei einem Unfall eines Pressefahrzeugs sind kurz vor dem Ende der neunten Etappe der Tour de France acht Zuschauer verletzt worden.

Wie die Präfektur von Corrèze der Nachrichtenagentur AFP mitteilte, prallte ein Wagen der Sportzeitung L’Équipe rund 500 Meter vor dem Ziel in Ussel gegen die Absperrungen an der Strecke und verletzte die dahinter stehenden Fans.

Ein Zuschauer in kritischem Zustand

Der Fahrer litt unter Unwohlsein, hieß es. Ein Zuschauer befindet sich in einem kritischen Zustand, Lebensgefahr besteht nicht.