Radsport: Dopingtests am Tour-Ruhetag

Alle noch im Rennen befindlichen Radprofis sind am vergangenen Montag im Rahmen des Ruhetags der Tour de France Dopingkontrollen unterzogen worden. Das teilte die International Testing Agency (ITA), die für die Durchführung der Kontrollen verantwortlich ist, am Dienstagabend in einer Pressemitteilung mit.
Dopingtests am Tour-Ruhetag
„Alle Fahrer des Pelotons wurden in diese Kontrollmaßnahme einbezogen. Sie ist Teil des Anti-Doping-Programms der ITA, das auf Erkenntnissen und einer Risikobewertung für das Rennen basiert“, erklärte die unabhängige Organisation.
Die zusätzliche Entnahme von Blutproben, die Teil der Datenerhebung für den Biologischen Athletenpass war, soll die üblichen Kontrollen ergänzen. Vor dem Grand Départ am 4. Juli in Barcelona waren alle Fahrer getestet worden, auch während des Rennens gab es weitere Überprüfungen.
Im Gegensatz zu den Kontrollen, denen der ausgeschiedene Jonas Vingegaard und der Gesamtführende Tadej Pogacar in der Nacht von Sonntag auf Montag unterzogen wurden und die von vielen Fahrern als „unmenschlich“ kritisiert wurden, fanden die Tests am Montag zu üblichen Tageszeiten statt. Auch die Fahrergewerkschaft CPA hatte die nächtlichen Kontrollen kritisiert.