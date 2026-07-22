Radsport: Dopingtests am Tour-Ruhetag

SID 22.07.2026 • 07:07 Uhr Das gesamte Fahrerfeld musste am Montag Blutproben für den Biologischen Athletenpass abgeben.

Alle noch im Rennen befindlichen Radprofis sind am vergangenen Montag im Rahmen des Ruhetags der Tour de France Dopingkontrollen unterzogen worden. Das teilte die International Testing Agency (ITA), die für die Durchführung der Kontrollen verantwortlich ist, am Dienstagabend in einer Pressemitteilung mit.

„Alle Fahrer des Pelotons wurden in diese Kontrollmaßnahme einbezogen. Sie ist Teil des Anti-Doping-Programms der ITA, das auf Erkenntnissen und einer Risikobewertung für das Rennen basiert“, erklärte die unabhängige Organisation.

Die zusätzliche Entnahme von Blutproben, die Teil der Datenerhebung für den Biologischen Athletenpass war, soll die üblichen Kontrollen ergänzen. Vor dem Grand Départ am 4. Juli in Barcelona waren alle Fahrer getestet worden, auch während des Rennens gab es weitere Überprüfungen.