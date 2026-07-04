Radsport-Routinier John Degenkolb hatte in seiner langen Karriere viel Sturzpech – und dies setzt sich auch bei seiner elften Tour de France fort. Im Training vor dem Auftaktzeitfahren am Sonntag in Barcelona ging der 37 Jahre alte Geraer in Diensten des Teams Picnic-PostNL schmerzhaft zu Boden. An den Start gehen kann der Etappensieger von 2018 dennoch.
Schürfwunden und Prellungen: Degenkolb stürzt vor Tour-Auftakt
Der deutsche Routinier kann dennoch im Zeitfahren am Samstag antreten.
John Degenkolb bei der Team-Präsentation
© NurPhoto/SID/Gongora
„Zum Glück bin ich ohne größere Verletzungen davongekommen, aber Schürfwunden und eine Prellung an der Schulter sind natürlich nicht ideal“, schrieb Degenkolb in den Sozialen Medien: „Aber ich will mich nicht beschweren. Ich freue mich riesig, beim größten Radrennen der Welt dabei zu sein.“
Der frühere Topsprinter Degenkolb soll in seinem niederländischen Team mit seiner ganzen Erfahrung im Kampf um Etappensiege helfen. Bei Picnic-PostNL ist er neben Niklas Märkl einer von zwei deutschen Profis.