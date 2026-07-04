Schürfwunden und Prellungen: Degenkolb stürzt vor Tour-Auftakt

SID 04.07.2026 • 12:26 Uhr Der deutsche Routinier kann dennoch im Zeitfahren am Samstag antreten.

Radsport-Routinier John Degenkolb hatte in seiner langen Karriere viel Sturzpech – und dies setzt sich auch bei seiner elften Tour de France fort. Im Training vor dem Auftaktzeitfahren am Sonntag in Barcelona ging der 37 Jahre alte Geraer in Diensten des Teams Picnic-PostNL schmerzhaft zu Boden. An den Start gehen kann der Etappensieger von 2018 dennoch.

„Zum Glück bin ich ohne größere Verletzungen davongekommen, aber Schürfwunden und eine Prellung an der Schulter sind natürlich nicht ideal“, schrieb Degenkolb in den Sozialen Medien: „Aber ich will mich nicht beschweren. Ich freue mich riesig, beim größten Radrennen der Welt dabei zu sein.“