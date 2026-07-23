Schwarze Hose, kranke Kollegen: Rätselraten um Pogacar-Team

SID 23.07.2026 • 15:11 Uhr Bei UAE grassiert womöglich ein Virus, der Teamchef beschwichtigt aber.

Die UAE-Mannschaft von Topstar Tadej Pogacar hat bei der Tour de France offenbar mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen – und auch der Gesamtführende befeuerte beim Start der Alpenetappe am Donnerstag entsprechende Gerüchte. Pogacar erschien in Voiron mit einer schwarzen Rennhose zum Gelben Trikot, dies hatte er seit vier Jahren nicht mehr so praktiziert. Ein Hinweis auf Magen-Darm-Probleme?

„Die Stimmung bei Tadej und den anderen ist gut“, sagte Teamchef Mauro Gianetti vor Etappenstart im belgischen Fernsehen. Auch dem Briten Adam Yates, der am Mittwoch unter erheblichen Magenproblemen gelitten hatte, gehe es wieder gut. Ihn habe man beim Essen und im Mannschaftsbus isoliert.

Beim Teamkollegen Tim Wellens klang dies aber etwas weniger zuversichtlich. „Adam fühlt sich nicht besonders gut, und mir geht es auch nicht besonders gut“, sagte der Belgier: „Ich habe Halsschmerzen, Schleim und fühle mich einfach nicht fit. Aber mehr als die Hälfte unserer Mannschaft ist nach wie vor in Topform.“ Der Kölner Nils Politt sprach in der ARD von „Schadensbegrenzung“, um die es für das Team am Donnerstag gehe.