Schwerer Sturz: Vingegaard muss bei Tour aufgeben

SID 19.07.2026 • 17:14 Uhr Der Däne kommt in einer Kurve zu Fall und wird unter Schmerzen abtransportiert.

Der zweimalige Gesamtsieger Jonas Vingegaard hat die Tour de France nach einem Sturz verletzungsbedingt aufgeben müssen. Der Däne kam auf der 15. Etappe der Frankreich-Rundfahrt rund 20 km vor dem Ziel zu Fall. Wenig später wurde er mit einer Schlinge um die rechte Schulter in einem Wagen des Veranstalters von der Strecke gebracht.

Bei dem Sturz, den Vingegaard verursachte, als er mit hoher Geschwindigkeit in einer Rechtskurve wegrutschte, kamen mehrere Fahrer zu Fall. Auch Isaac Del Toro, Edelhelfer des Gesamtführenden Tadej Pogacar, stürzte, stieg aber schnell wieder aufs Rad. Der Unfall ereignete sich 22 km vor dem Ziel der Etappe auf der Alpen-Hochebene Plateau de Solaison.