Tour-Boss fordert Revolution

SPORT1 12.07.2026 • 14:55 Uhr Christian Prudhomme befürwortet eine Gehaltsobergrenze - der Direktor der Tour de France nimmt die Superteams ins Visier.

Christian Prudhomme will den Profiradsport finanziell an die Leine nehmen. Der Direktor der Tour de France spricht sich für eine Gehaltsobergrenze bei den Teams aus, um das Leistungsgefälle im Peloton zu verringern. „Wir sind klar dafür“, sagte Prudhomme in einem Interview mit The Athletic.

Im Kern geht es um ein Salary Cap, das entweder einzelne Fahrergehälter oder die gesamte Lohnsumme einer Mannschaft deckelt. Prudhomme verweist dabei ausdrücklich auf andere Sportarten: „Das gibt es im französischen Rugby.“ In der Top 14 liegt das Gesamt-Limit bei 10,7 Millionen Euro.

Prudhommes Argument: Ohne Eingriff konzentriert sich die Klasse auf wenige Top-Adressen. „Im Moment saugen die drei oder vier reichsten Teams alle besten jungen Fahrer auf“, sagte er. Und weiter: „Damit es echten Wettbewerb gibt, müssen die vielversprechendsten Radprofis zu vielen, unterschiedlichen Teams gehen.“

Die Tour 2026 als Bühne der Debatte

Bei der diesjährigen Tour de France bekommt die Diskussion zusätzliche Schärfe. UAE Team Emirates-XRG hatte bis dahin bereits drei Etappensiege eingefahren – zweimal durch Tadej Pogačar und einmal durch Isaac Del Toro. Die Stärke speist sich dabei auch /aus einer Kaderbreite, die nicht jedes Team bezahlen kann.

Auf die Dominanz von UAE angesprochen, wurde Prudhomme deutlich: „Sie haben die Mittel, jedes Jahr die besten Fahrer zu kaufen.“ Seine Schlussfolgerung bleibt klar: „Also ist es notwendig, das wieder auszubalancieren.“ Gleichzeitig schob er hinterher: „Aber ich kann nicht sagen, ob in den kommenden Jahren eine Lösung gefunden wird.“

Warum ein Deckel allein nicht reicht

Prudhomme kennt auch die Gegenargumente – und warnt davor, Investoren abzuschrecken. „Private Unternehmer in Unternehmen müssen weiter investieren können“, sagte er. „Ohne das ist es zu teuer. Das ist sehr wichtig für die Zukunft des Radsports.“