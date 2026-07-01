Tour de France: Alle deutschen Etappensieger von Jan Ullrich bis Erik Zabel

SPORT1 01.07.2026 • 11:11 Uhr Die Tour de France zieht die Fans wieder in ihren Bann. Gibt es 2026 erstmals seit fünf Jahren wieder einen deutschen Etappenerfolg? SPORT1 zeigt alle 28 deutschen Etappensieger in der Übersicht.

Es ist wieder so weit: Die Tour de France elektrisiert wieder die Massen. Traditionell ist das größte und wichtigste Radrennen der Welt (Tour de France 2026 von 4. Juli bis 26. Juli täglich im LIVETICKER) auch in Deutschland ein Fanmagnet.

Deutsche Radprofis spielen seit Jahren nicht mehr die ganz große Rolle, dennoch stehen immerhin 93 Etappensiege durch 28 Fahrer zu Buche. Der bis dato letzte Tageserfolg gelang Klassikerspezialist Nils Politt auf der 12. Etappe im Jahr 2021.

Sprinter Kittel ist Rekordhalter mit 14 Tour-Etappensiegen

Deutscher Rekordhalter ist Sprinterlegende Marcel Kittel mit 14 gewonnenen Etappen. Nur drei deutsche Städte haben übrigens bereits mindestens drei Tour-Etappensieger hervorgebracht. Neben den Großstädten Köln und Berlin gehört auch die thüringische Radsport-Hochburg Gera dazu (Olaf Ludwig, Jens Heppner, John Degenkolb).

Der erste Etappensieg eines deutschen Fahrers bei der Tour gelang 1932 Kurt Stöpel. SPORT1 zeigt alle deutschen Etappensieger seit 1903.

Tour de France: Alle deutschen Etappensieger in der Übersicht

Fahrer Tour-Etappen Marcel Kittel 14 (4x 2013, 4x 2014, 1x 2016, 5x 2017) Erik Zabel 12 (2x 1995, 2x 1996, 3x 1997, 1x 2000, 3x 2001, 1x 2002) André Greipel 11 (1x 2011, 3x 2012, je 1x 2013/2014, 4x 2015, 1x 2016) Rudi Altig 8 (3x 1962, 1x 1964, 3x 1966, 1x 1969) Jan Ullrich 7 (1x 1996, 2x 1997, 3x 1998, 1x 2003) Dietrich Thurau 6 (5x 1977, 1x 1979) Tony Martin 5 (je 1x 2011/2013, 2x 2014, 1x 2015) Olaf Ludwig 3 (je 1x 1990, 1992, 1993) Jens Voigt 2 (je 1x 2001/2006) Rolf Gölz 2 (je 1x 1987/1988) Klaus-Peter Thaler 2 (je 1x 1977/1978) Rolf Wolfshohl 2 (je 1x 1967/1970) Otto Weckerling 2 (je 1x 1937/1938) Erich Bautz 2 (beide 1937) Nils Politt 1 (2021) Lennart Kämna 1 (2020) John Degenkolb 1 (2018) Simon Geschke 1 (2015) Heinrich Haussler 1 (2009) Marcus Burghardt 1 (2008) Linus Gerdemann 1 (2007) Matthias Kessler 1 (2006) Marcel Wüst 1 (2000) Jens Heppner 1 (1998) Willi Oberbeck 1 (1938) Heinz Wengler 1 (1937) Kurt Stöpel 1 (1932)