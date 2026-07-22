Tour de France: Radprofi trotzt verpasstem Start

SPORT1 22.07.2026 • 11:29 Uhr Thymen Arensman kommt beim Tour-Zeitfahren zu spät an den Start - und liefert trotzdem eine Top-Zeit ab.

Thymen Arensman hat sich bei der Tour de France einen Moment erlaubt, den sich in einem Einzelzeitfahren eigentlich niemand leisten kann: Der Niederländer erschien am Dienstag zum Einzelzeitfahren (16. Etappe) zu spät auf der Startrampe. Die Uhr lief regelkonform an – Arensman setzte sich erst rund zehn Sekunden nach seiner geplanten Startzeit in Bewegung.

Der historische Vergleich lag sofort auf der Hand: Tour-Sieger Pedro Delgado verpasste beim Prolog 1989 in Luxemburg seinen Start sogar um 2:40 Minuten – und kassierte damit gleich am ersten Tag 2:54 Minuten Rückstand auf Tagessieger Erik Breukink. Arensman blieb dieses Desaster erspart, auch wenn er wie „Perico“ damals hektisch improvisieren musste.

Arensman nimmt die Schuld auf sich

Sportlich begrenzte Arensman den Schaden bemerkenswert: Er wurde Siebter, 1:47 Minuten hinter Evenepoel. Zwischenzeitlich hatte er sogar die zweitschnellste Richtzeit – hinter Mattia Cattaneo – ehe er am Ende vier Sekunden über dessen Marke lag.