Armstrong schwärmt: "Der zweitbeste Radfahrer der Welt"

SPORT1 06.07.2026 • 22:10 Uhr Tadej Pogacar übernimmt nach seinem Sieg das Gelbe Trikot bei der Tour de France. Für Lance Armstrong ist aber auch Isaac Del Toro ein Gewinner. Der US-Amerikaner hält große Stücke auf ihn.

Tadej Pogacar hat auf der 3. Etappe der Tour de France 2026 von Granollers nach Les Angles (195,9 km) seinen ersten Tagessieg dieser Rundfahrt gefeiert und so auch das Gelbe Trikot übernommen. Zu verdanken hat er dies auch starken Teamkollegen wie Isaac Del Toro, dem er am Vortag als Dank für seine Unterstützung den Tour-Etappensieg überließ.

Lance Armstrong schwärmt von Del Toro und sieht ihn als wichtige Hilfe für UAE Team Emirates XRG. „Wenn Pogacar und die UAE mit den anderen Teams spielen wollen, ist ein Fahrer wie Isaac Del Toro perfekt. Wenn sie ihn ziehen lassen, holen sie (die anderen) ihn nicht mehr ein“, sagte Armstrong in seinem Podcast The Move.

Armstrong schwärmt im Podcast

Noch deutlicher wurde der frühere Radprofi mit Blick auf die Rangordnung im Peloton. „Ich glaube, dass Isaac Del Toro der zweitbeste Radfahrer der Welt ist“, ließ sich Armstrong zu einer kühnen These hinreißen.

Damit setzte Armstrong Del Toro vor den 19-jährigen Franzosen Paul Seixas, der in Les Angles Vierter wurde.

Del Toro hatte auf der finalen Rampe erneut seine Klasse als Edelhelfer bewiesen und Pogacar in Position gebracht, ehe der Slowene selbst die Entscheidung suchte.

Seixas bleibt in Schlagdistanz