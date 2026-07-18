Tour de France: Aus für belgischen Top-Fahrer

SPORT1 18.07.2026 • 12:42 Uhr Nächster Ausfall bei der Tour de France: Ramses Debruyne kann krankheitsbedingt nicht zur 14. Etappe antreten.

Ramses Debruyne ist bei der Tour de France krankheitsbedingt ausgestiegen und wird am Samstag nicht zur 14. Etappe antreten. Das bestätigte seine Mannschaft Alpecin-Premier Tech am Vormittag über ihre Social-Media-Kanäle.

Der 23-jährige Belgier ist fiebrig und klagt über Halsschmerzen. Damit verliert das belgische Team ausgerechnet vor dem schweren Tagesabschnitt einen seiner stärksten Fahrer im Rennen.

Schwerer Vogesen-Tag ohne Debruyne

In der Gesamtwertung lag Debruyne bis zu seiner Aufgabe auf Rang 18 und rund 16 Minuten hinter Spitzenreiter Tadej Pogacar. Das Team würdigte seinen Auftritt ausdrücklich: „Unser junger Fahrer verlässt die Tour nach einem beeindruckenden Start, mit einigen soliden Etappenleistungen und einem Platz in den Top 20 der Gesamtwertung bis heute.“