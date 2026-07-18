Tour de France: Aus für belgischen Top-Fahrer

Ramses Debruyne ist bei der Tour de France krankheitsbedingt ausgestiegen und wird am Samstag nicht zur 14. Etappe antreten. Das bestätigte seine Mannschaft Alpecin-Premier Tech am Vormittag über ihre Social-Media-Kanäle.
Tour-Aus für Top-Fahrer
Der 23-jährige Belgier ist fiebrig und klagt über Halsschmerzen. Damit verliert das belgische Team ausgerechnet vor dem schweren Tagesabschnitt einen seiner stärksten Fahrer im Rennen.
Schwerer Vogesen-Tag ohne Debruyne
In der Gesamtwertung lag Debruyne bis zu seiner Aufgabe auf Rang 18 und rund 16 Minuten hinter Spitzenreiter Tadej Pogacar. Das Team würdigte seinen Auftritt ausdrücklich: „Unser junger Fahrer verlässt die Tour nach einem beeindruckenden Start, mit einigen soliden Etappenleistungen und einem Platz in den Top 20 der Gesamtwertung bis heute.“
Die 14. Etappe führt über 155,3 Kilometer von Mulhouse hinauf nach Le Markstein und zählt als ausgewiesener Bergtag zu den knackigen Prüfsteinen der zweiten Tour-Hälfte. Alpecin-Premier Tech muss diese Aufgabe nun mit einem Mann weniger angehen.