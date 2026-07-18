Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Tour de France
Tour de France
NEWS
LIVETICKER
ERGEBNISSE
GESAMTWERTUNG
BERGWERTUNG
SPRINTWERTUNG
NACHWUCHSWERTUNG
Tour de France>

Tour de France: Aus für belgischen Top-Fahrer

Tour-Aus für Top-Fahrer

Nächster Ausfall bei der Tour de France: Ramses Debruyne kann krankheitsbedingt nicht zur 14. Etappe antreten.
Beim Sieg von Mauro Schmid auf der 13. Etappe der Tour de France landet Tom Pidcock einen Coup im Kampf um die Gesamtwertung. Der Brite zieht unter anderem an Florian Lipowitz vorbei.
SPORT1
Nächster Ausfall bei der Tour de France: Ramses Debruyne kann krankheitsbedingt nicht zur 14. Etappe antreten.

Ramses Debruyne ist bei der Tour de France krankheitsbedingt ausgestiegen und wird am Samstag nicht zur 14. Etappe antreten. Das bestätigte seine Mannschaft Alpecin-Premier Tech am Vormittag über ihre Social-Media-Kanäle.

Der 23-jährige Belgier ist fiebrig und klagt über Halsschmerzen. Damit verliert das belgische Team ausgerechnet vor dem schweren Tagesabschnitt einen seiner stärksten Fahrer im Rennen.

Schwerer Vogesen-Tag ohne Debruyne

In der Gesamtwertung lag Debruyne bis zu seiner Aufgabe auf Rang 18 und rund 16 Minuten hinter Spitzenreiter Tadej Pogacar. Das Team würdigte seinen Auftritt ausdrücklich: „Unser junger Fahrer verlässt die Tour nach einem beeindruckenden Start, mit einigen soliden Etappenleistungen und einem Platz in den Top 20 der Gesamtwertung bis heute.“

Die 14. Etappe führt über 155,3 Kilometer von Mulhouse hinauf nach Le Markstein und zählt als ausgewiesener Bergtag zu den knackigen Prüfsteinen der zweiten Tour-Hälfte. Alpecin-Premier Tech muss diese Aufgabe nun mit einem Mann weniger angehen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite