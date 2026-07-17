Tour de France: Ausreißer gelingt Coup - Rückschlag für Lipowitz

Dominik Hager 17.07.2026 • 17:45 Uhr Beim Sieg von Mauro Schmid landet Tom Pidcock einen Coup im Kampf um die Gesamtwertung. Der Brite zieht unter anderem an Florian Lipowitz vorbei

Der Schweizer Mauro Schmid hat die 13. Etappe der Tour de France vor Harold Tejada (Kolumbien) gewonnen. Für den eigentlichen Paukenschlag sorgte jedoch Tom Pidcock, der als Teil einer Fluchtgruppe knapp acht Minuten im Kampf um das Gelbe Trikot gutmachen konnte.

Der bis dato Gesamt-Zehnte schob sich unter anderem an den Red-Bull-Kapitänen Florian Lipowitz vorbei und kletterte sogar auf den vierten Rang. Remco Evenepoel rettet als Gesamtdritter gerade noch neun Sekunden Vorsprung auf Pidcock ins Ziel.

Der deutsche Hoffnungsträger Lipowitz kam Seite in Seite mit dem weiter in Führung liegenden Tadej Pogacar ins Ziel, fiel jedoch im Gesamtklassment von Position sechs auf sieben zurück.

Tour de France: Lipowitz bewertet Pidcock-Flucht nüchtern

Lipowitz zeigte sich im Interview mit dem ARD zwar nicht glücklich über die erfolgreiche Pidcock-Flucht, ist mit dem Verlauf der Etappe aber im Großen und Ganzen zufrieden.

„Es war nichts Besonderes heute. Es war eine super schnelle Etappe und es hat eine ganze Weile gedauert, bis die Gruppe stand und für uns war es natürlich nicht optimal, dass Pidcock dabei war“, führte er aus. Allerdings habe man selbst auch „zwei Fahrer vorne drin“ gehabt. Lipowitz-Kollege Maxim Van Gils belegte hinter Pidcock Platz vier.

Folgerichtig sieht Lipowitz den Tag für sein Team als gelungen an. „Für uns lautete die Devise, heute einfach ins Ziel zu kommen. Der letzte Berg war doch noch ein wenig schneller, aber wir können ganz happy sein“, erklärte er.

Lipowitz sieht seine Kollegen nicht in der Hauptverantwortung

Der Gesamt-Dritte macht seinen Kollegen aber nicht den Vorwurf, Pidcock zu leicht wegkommen haben zu lassen. „Es lag heute nicht nur an uns, Nachführarbeit zu machen. Irgendwann hat Bahrain Victorious und Lidl-Trek mit der Nachführarbeit gestartet. Es kommen aber noch super harte Etappen. Es war für uns nicht optimal, aber es passt trotzdem noch“, so sein Fazit.

Vor den kommenden schweren Etappen weiß Lipowitz selbst noch nicht genau, wie stark seine Verfassung ist. „Mal schauen. Jetzt wird die Tour schon langsam länger und die Beine sind nicht mehr ganz frisch. Das zeigt sich dann erst, wenn man alles geben muss“, führte er aus.