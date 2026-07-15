Tour de France: Brisante Lage für Lipowitz bei Red Bull

SID 15.07.2026 • 11:45 Uhr Hinter Tadej Pogacar entbrennt bei der Tour de France der Kampf um Platz zwei. Mit guten Chancen für Florian Lipowitz, wenn er denn darf.

Florian Lipowitz musste warten, ob er wollte oder nicht. Statt den außerirdischen Tadej Pogacar zu jagen oder durch eine Attacke sogar Rivalen abzuschütteln, gehorchte der deutsche Radstar brav der Ansage seiner Bosse und schaltete für den abgehängten Remco Evenepoel einen Gang runter. „Das war situationsbedingt“, erklärte Teamchef Ralph Denk.

Was der Manager des deutschen Rennstalls Red Bull-Bora-hansgrohe im hauseigenen Podcast aber durch die Blume sagte: Noch darf keiner der beiden Kapitäne einfach so losfahren, zumindest Lipowitz nicht. Doch wie lange gilt diese Entscheidung? Zumal nun sogar der Kampf um Platz zwei bei der Tour de France neu entbrannt ist.

Tour de France: Lipowitz muss auf Evenepoel warten

„Die Beine und die Form passen“, sagte Lipowitz in der ARD und schob hinterher: „Mit Remco und mir Richtung Podium schaut es gut aus.“ Der für viel Geld verpflichtete Evenepoel, Doppel-Olympiasieger und Zeitfahr-Weltmeister, sprintete nach seinem Durchhänger auf Etappe zehn noch auf Rang zwei, Lipowitz folgte hinter Frankreichs Hoffnungsträger Paul Seixas als Vierter.

„Ich habe gehört, dass Remco eine Lücke aufgehen lassen hat. Dann blieb für mich nichts anderes übrig, zu warten und zu hoffen, dass Remco wieder zurückkommt“, schilderte Lipowitz die Situation am letzten Anstieg: „Dann macht er den zweiten Platz, das freut mich natürlich wahnsinnig.“

Im teaminternen Duell um die Kapitänsrolle hat der Belgier nun die Nase vorn. Zumindest den Zahlen nach. Vor den beiden Flachetappen am Mittwoch und Donnerstag belegt Evenepoel hinter dem designierten Tour-Sieger Pogacar und dessen schwächelnden Herausforderer Jonas Vingegaard, der in Le Lioran nur Siebter wurde, Platz drei.

Der Rückstand auf den Dänen Vingegaard beträgt nur eine halbe Minute. Lipowitz liegt 38 Sekunden hinter seinem Teamkollegen auf Rang sechs. „Wir sind da, wo wir sein wollen, auch mit Lipo, der sehr gut in Form ist“, sagte Evenepoel: „Wir müssen so weitermachen.“

Bringt die Stallorder Red Bull in Not?

Die Stallorder könnte Red Bull allerdings noch in Not bringen. Am Wochenende stehen zwei schwere Bergetappen auf dem Programm. Die längeren Anstiege liegen Lipowitz besser, Evenepoel zeigte nicht zum ersten Mal Schwächen. „Natürlich kommen die richtig harten Etappen noch“, weiß auch der Deutsche.

Um sogar Vingegaard (Visma-Lease a Bike), der sich naturgemäß im Hochgebirge am wohlsten fühlt, unter Druck zu setzen und Platz zwei anzugreifen, benötigt Red Bull einen klaren Plan. Nach den Erkenntnissen zur Tour-Halbzeit scheint Lipowitz der stärkere Kandidat zu sein.

Evenepoel als Helfer schwer vorstellbar

Evenepoel, der seinen Teamkollegen wegen fehlender Hilfestellung bereits scharf kritisiert hat, würde sich wohl nur schwer mit der Helferrolle abfinden. Auch vom restlichen Team ist kaum Unterstützung zu erwarten. Am Dienstag fiel in Ex-Giro-Sieger Jai Hindley erneut früh der letzte Helfer weg, die Red-Bull-Doppelspitze war nicht zum ersten Mal isoliert.