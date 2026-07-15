Tour de France: Deutscher stürzt und wird Letzter

Philipp Heinemann 15.07.2026 • 18:06 Uhr Georg Zimmermann kommt bei der Tour de France zu Sturz und muss behandelt werden. Nach dem heftigen Crash kommt er als Letzter ins Ziel.

Der deutsche Radrennfahrer Georg Zimmermann ist bei der 11. Etappe der Tour de France zu Sturz gekommen und später als Letzter ins Ziel gekommen.

Gut 30 Kilometer vor dem Ende des 161,3 km langen Teilstücks war der 28-Jährige zusammen mit vier anderen Fahrern in einen Crash verwickelt. Der Unfall spielte sich bei einer Verpflegungsannahme ab.

Zimmermann wurde kurzzeitig unter zwei Fahrrädern seiner Konkurrenten begraben. Während die anderen involvierten Tour-Teilnehmer schnell weiterfahren konnten, blieb Zimmermann zunächst sitzen.

Deutscher Tour-Fahrer muss behandelt werden

Der deutsche Meister von 2025, der für das belgische Team Lotto-Intermarché fährt, musste auf der Straße behandelt werden. Letztlich stieg auch er wieder wieder aufs Rad. Genauere Angaben zu seinem Gesundheitszustand gab es zunächst nicht.