Doping-Experte: "Ich würde alle entlassen"

SPORT1 25.07.2026 • 15:40 Uhr Die nächtlichen ITA-Dopingkontrollen sorgen im Rahmen der Tour de France für Wirbel. Experte Jean-Pierre de Mondenard bezeichnet diese jedoch als Medienstunt und kritisiert die Arbeit gegen Doping scharf.

Mitten in der entscheidenden Phase der Tour de France sind nächtliche Dopingkontrollen zum großen Aufreger geworden. Kontrolleure der International Testing Agency (ITA) klingelten in der 3. Woche bei Fahrern teils mitten in der Nacht. Während Jonas Vingegaard um 2 Uhr aus dem Schlaf gerissen wurde, kreuzten die Kontrolleure bei Tadej Pogacar um 5 Uhr auf.

Normalerweise sind Kontrollen zwischen 6 und 23 Uhr vorgesehen. Eine Regelung aus dem Jahr 2016 erlaubt jedoch Einsätze „zwischen 23 Uhr und 6 Uhr“ am Aufenthalts- oder Übernachtungsort – wenn es um Sportler im Testpool oder Teilnehmer einer internationalen Veranstaltung geht und die Privatsphäre gewahrt bleibt.

Experte de Mondenard: „Nur ein Medienstunt“

Entscheidend: Dafür müssen „ernste und übereinstimmende Verdachtsmomente“ sowie ein Risiko des Beweisverlusts vorliegen – und es braucht grünes Licht der Justiz. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde diese Genehmigung eingeholt.

Trotz des richterlichen Rückhalts stellt Jean-Pierre de Mondenard, Sportmediziner und Doping-Experte, den Nutzen der Aktion grundsätzlich infrage. „Weil sie ständig kritisiert werden, zeigen sie, dass sie etwas tun, um den Lauf des Spiels zu ändern – aber das ist nur ein Medienstunt“, sagte er bei RMC.

Doping-Experte nennt warnende Beispiele

Besonders hart geht de Mondenard mit der Bilanz der Anti-Doping-Arbeit ins Gericht: „Wenn ich Chef der Anti-Doping-Bekämpfung wäre, würde ich alle entlassen. 7.000 Kontrollen: alle negativ. Welcher Unternehmer behält seine Mitarbeiter bei so einer Bilanz?“

Der Experte erinnerte zudem an jahrelang nicht nachweisbare Methoden: „EPO blieb mehr als zehn Jahre lang nicht nachweisbar. Wachstumshormon viel länger (30 Jahre, Anm. d. Red.). Also gab es über Jahre Podien mit Substanzen, die nicht nachweisbar waren. Das gab es immer und das gibt es noch.“