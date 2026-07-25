Tour de France: Drama-Sieg auf Königsetappe

Felix Kunkel 25.07.2026 • 16:40 Uhr Richard Carapaz gewinnt die Königsetappe der Tour de France. Auf den letzten Kilometern profitiert er von den Problemen eines direkten Konkurrenten.

Richard Carapaz hat die 20. Etappe der Tour de France gewonnen. Der Ecuadorianer profitierte von zwei bitteren Wacklern seines Konkurrenten Sepp Kuss, der so den Sieg auf der letzten Bergetappe verschenkte und am Ende Dritter wurde.

Zunächst stürzte Kuss als Führender sieben Kilometer vor dem Ziel in einem Tunnel und verlor so wertvolle Sekunden. Kurz darauf übersteuerte er in einer Kurve und krachte in ein Fangnetz vor einem Abgrund – Carapaz zog daraufhin an ihm vorbei und ließ sich den Etappensieg nicht mehr nehmen.

Remco Evenepoel konnte Kuss auf den letzten Metern vor dem Ziel überholen und sicherte sich den zweiten Platz. Evenepoel, bei Red Bull-Bora-hansgrohe Co-Kapitän des nach einem Sturz ausgeschiedenen Florian Lipowitz, bescherte der deutschen Mannschaft die erhoffte Top-3-Platzierung. Evenepoel liegt in der Gesamtwertung 6:26 Minuten hinter Tadej Pogacar.

Tour de France: Pogacar kurz vor fünftem Triumph

Der Radsport-Superstar vor seinem fünften Gesamtsieg bei der Tour de France. Der Titelverteidiger gab sich auf der 170,9 km langen Königsetappe nach Alpe d’Huez keine Blöße und nimmt die verkürzte Schlussetappe nach Paris am Sonntag mit einem komfortablen Vorsprung im Gelben Trikot in Angriff.

Pogacar wird mit den Rekordgewinnern des wichtigsten Radrennens der Welt gleichziehen. Die Bestmarke von fünf Gesamtsiegen teilen sich bisher die Franzosen Jacques Anquetil und Bernard Hinault sowie Eddy Merckx (Belgien) und Miguel Indurain (Spanien). Die sieben Tour-Erfolge von Lance Armstrong sind wegen dessen Doping-Vergangenheit gestrichen worden.

Einen Tag nach seiner Rekordfahrt auf den berühmtesten Berg der Radsportwelt rückte für Pogacar der Kampf um den Tagessieg in den Hintergrund. Beim brutalen Kletter-Spektakel in den Alpen arbeitete Team-Kapitän Pogacar (UAE Emirates-XRG) lange für seinen Teamkollegen Isaac Del Toro, der sich auch dank Pogacars Hilfe Rang drei in der Gesamtwertung und das Weiße Trikot des besten Jungprofis sicherte.

Pogacar und Del Toro erreichten das Ziel 1:05 Minuten hinter Tagessieger Richard Carapaz. Der ecuadorianische Radprofi (EF Education-EasyPost), der schon die 18. Etappe am Donnerstag gewonnen hatte, sicherte sich zum zweiten Mal nach 2024 das Bergtrikot.

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