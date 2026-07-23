Tour de France: Erste Alpen-Ankunft sorgt für ein Drama

Felix Kunkel 23.07.2026 • 17:32 Uhr Richard Carapaz triumphiert bei der ersten Bergankunft in den Alpen. Dahinter erlebt Valentin Paret-Peintre im Kampf um das Bergtrikot eine ganz bittere Enttäuschung.

Vier von fünf Bergwertungen hat sich Valentin Paret-Peintre auf der 18. Etappe der Tour de France – dem Auftakt der schweren Alpen-Trilogie – gesichert. Doch am Ende reichte es für den Franzosen denkbar knapp nicht, um auf Platz eins im Bergklassement zu springen.

Dort liegt Paret-Peintre nun einen Punkt (69) hinter dem Führenden Tadej Pogacar (70). Bitter: Wäre der Fahrer vom Team Soudal Quick-Step am Donnerstag Dritter statt Vierter geworden, hätte das gereicht, um den Dominator in dieser Wertung zu überflügeln.

Denn in diesem Fall hätte er bei der Bergankunft statt der vier Punkte sechs Zähler eingestrichen. Entsprechend enttäuscht war Paret-Peintre, der das gepunktete Trikot stellvertretend für Pogacar trug, als er nach 185,2 km mit gesenktem Kopf „nur“ durch das Ziel in Orcières-Merlette fuhr.

Tour de France: Zweiter Etappensieg für Carapaz

Derweil gewann Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) die 18. Etappe. Etwa vier Kilometer vor dem Ziel setzte der Ecuadorianer zur entscheidenden Attacke an und fuhr in der Folge seinen zweiten Tour-Etappensieg nach 2024 ein.

Auch der Straßen-Olympiasieger von 2021 mischt im Kampf um das Bergtrikot aussichtsreich mit. Als Drittplatzierter hat er in dieser Wertung nun 63 Punkte auf dem Konto.

Als Zweiter überquerte Mauro Schmid (Schweiz/Jayco AlUla) am Donnerstag die Ziellinie, Matteo Jorgenson (USA/Visma-Lease a Bike) folgte dahinter.

Pogacar-Kollege muss aufgeben

Der Gesamtführende Pogacar (Slowenien/UAE Team Emirates-XRG) verteidigte sein Gelbes Trikot des Gesamtführenden trotz Sorgen souverän. Sein Team wird offenbar von einer Krankheitswelle gepeinigt. Am Tag, nachdem Pogacar-Mannschaftskollege Adam Yates große Probleme gehabt hatte, musste UAE-Fahrer Brandon McNulty aufgeben.

Im Kampf um das Podest gab es keine großen Veränderungen. Remco Evenepoel (Belgien), Red-Bull-Teamkollege des verletzt ausgestiegenen Florian Lipowitz, kam mit der Gruppe der Favoriten ins Ziel und bleibt Zweiter vor Pogacars Teamkollegen Isaac del Toro (Mexiko). Auch der 19 Jahre alte Franzose Paul Seixas (Decathlon-CMA CGM) hielt sich mit Attacken zurück.