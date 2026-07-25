Tour de France: Erster Trikot-Sieger steht so gut wie fest

SPORT1 25.07.2026 • 14:55 Uhr Im Kampf um das Grüne Trikot gelingt Mads Pedersen ein entscheidender Schlag. Auf der Königsetappe schnappt sich der Däne 25 Punkte - und hat den Gesamtsieg in der Sprintwertung nahezu sicher.

Der Kampf um das Grüne Trikot der Tour de France ist praktisch entschieden: Der Däne Mads Pedersen hat den Gesamtsieg in der Sprintwertung so gut wie sicher.

Der Kapitän des Teams Lidl-Trek gewann am Samstag den Zwischensprint der 20. Etappe nach Saint-Julien-Mont-Denis und kassierte die vollen 25 Punkte. Damit kann er nur noch rechnerisch von Jasper Philipsen überholt werden, der nun 82 Punkte hinter Pedersen (527 Punkte) liegt.

Insgesamt sind zwar noch 95 Punkte zu vergeben, 20 Zähler davon entfallen jedoch auf die Bergankunft bei der Etappe am Freitag. Dass Philipsen als Erster das Ziel erreicht, ist nahezu ausgeschlossen – zumal er auf der Etappe bereits zurückhängt.

Tour de France: Pedersen ist das Grüne Trikot quasi nicht mehr zu nehmen

Auf der letzten Etappe am Sonntag nach Paris sind dann maximal 75 Punkte zu holen: 25 beim Zwischensprint und 50 im Ziel. Sollte nichts Unvorhergesehenes passieren und Pedersen in Paris im Ziel ankommen, ist ihm das Grüne Trikot also nicht mehr zu nehmen.

Nach der 17. Etappe in Voiron hatte Pedersen in der Sprintwertung nur noch sieben Zähler Vorsprung auf Philipsen gehabt. Doch in den Alpen fiel Philipsen (Alpecin-Premier Tech) an den schweren Tagen zurück, während Pedersen konsequent jede Gelegenheit im Kampf um Punkte nutzte.