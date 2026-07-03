Tour de France: Etappenabsagen bei extremer Hitze?

SID 03.07.2026 • 18:54 Uhr Die Hitze in Europa könnte auch die Tour de France beeinflussen. Frankreichs Innenminister kündigt Maßnahmen bei lebensbedrohlichen Temperaturen zum Schutz der Fahrer und Zuschauer an.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Tour de France schließt das Innenministerium die Absage einer Etappe nicht aus, falls die Temperaturen für Fahrer und Zuschauer als zu hoch erachtet werden. Innenminister Laurent Nunez schickte am Freitag eine Mitteilung an die Präfekten, die für den Verlauf der Großen Schleife (4. bis 26. Juli) zuständig sind, und forderte sie darin auf, Maßnahmen zu ergreifen, die im Falle extremer Hitze bis zur Absage einer Etappe reichen könnten.

„Um den Herausforderungen gerecht zu werden und insbesondere eine Überlastung der Krankenhaus- und präklinischen Kapazitäten zu vermeiden, bestärken uns die Erfahrungen aus der außergewöhnlichen Hitzewelle, die wir gerade erlebt haben, unsere Maßnahmen weiter anzupassen“, kündigte Nunez an.

Tour de France: Etappen-Absagen in Ausnhamefällen

Bei ungewöhnlich hohen Temperaturen in einem oder mehreren Departements, durch die die Tour führt, starte dies laut Innenministerium bei der Schließung bestimmter öffentlicher Bereiche oder der Aufstockung von Rettungskräften entlang der Strecke.

Drastischere Maßnahmen wären beispielsweise, den Ablauf des Rennens stärker einzuschränken, angefangen bei einer Änderung der Strecke. Eine Etappen-Absage sei in Absprache mit dem Veranstalter ebenfalls „in Ausnahmefällen“ möglich, so der Innenminister.