Tour de France: Ex-Weltmeister steckt in schwerer Formkrise

SPORT1 15.07.2026 • 15:13 Uhr Ex-Weltmeister Julian Alaphilippe steckt bei der Tour de France in einer Formkrise. In Le Lioran kommt er 38 Minuten hinter Pogacar ins Ziel - sein Team rätselt.

Julian Alaphilippe fährt bei der aktuellen Tour de France weiter der Form hinterher. Auf der 10. Etappe nach Le Lioran kam der Franzose nur als 134. ins Ziel – 38 Minuten hinter Tagessieger Tadej Pogacar und nur sieben Minuten vor dem Zeitlimit.

Während mit Yannis Voisard als 16. der erste Tudor-Profi über die Linie rollte, warteten Fans am Team-Bus längst auf „Loulou“. Dann tauchte Alaphilippe endlich auf: schwarzes Trikot, von Salzrändern gezeichnet, der Blick leer. Ohne eine Reaktion stieg er in den Bus.

Für Tudor ist es ein sportliches Rätsel – und für Alaphilippe ein täglicher Kraftakt. Sportdirektor Addy Engels erklärte offen: „Wir müssen ehrlich sein, das ist nicht die einfachste Tour für ihn.“

Tour de France: Schwere Formkrise wirft Fragen auf

Zwar habe der Franzose zu Beginn der Etappe attackiert, „weil es sein Charakter ist, er behält die Mentalität eines Kämpfers“. Doch Engels beschreibt das Problem schonungslos: „Aber es ist, als hätte er nur ein oder zwei Patronen. Dann versagen seine Beine und er muss langsamer fahren.“

Warum der zweimalige Weltmeister (2020, 2021), der seit Tourbeginn nicht besser als Platz 78 platziert war, so weit von seiner Normalform entfernt ist, kann im Team niemand erklären. „Wenn wir wüssten, warum, könnten wir bestimmte Entscheidungen treffen. Er ist nicht krank. Er fühlt sich okay. Er hat die richtige Mentalität, das ist bei ihm nie ein Problem. Aber er hat nicht die Beine, die er haben sollte“, meinte Engels.

In einer Saison, in der für Alaphilippe ein fünfter Platz beim Grand Prix Gippingen bis dato das einzige Top-10-Ergebnis blieb, hat Tudor dennoch einen Funken Hoffnung: „Solange wir nicht wissen, was mit ihm los ist, kann noch etwas Magisches passieren“, blieb Engels optimistisch.