Tour de France: Fieber! Kurzfristiger Ausfall vor zehnter Etappe

SPORT1 14.07.2026 • 13:05 Uhr Matteo Trentin verzichtet wegen Fiebers auf den Start der zehnten Tour-Etappe. Für Tudor ist es bereits der zweite Ausfall.

Matteo Trentin wird die Tour de France an diesem Dienstag nicht fortsetzen. Der 36-jährige Italiener startet wegen Fiebers nicht zur zehnten Etappe (JETZT im LIVETICKER), teilte Tudor Pro Cycling Team mit. Die Tagesfahrt führt über 166,6 km von Aurillac nach Le Lioran.

Für Tudor ist es schon der zweite Ausfall: Sprinter Arvid de Kleijn musste auf der sechsten Etappe nach Gavarnie-Gèdre aufgeben. Trentin war als erfahrener Straßenkapitän eingeplant, sportliche Erfolgserlebnisse blieben der Schweizer Mannschaft bislang rar.

Tour de France: Tudor verliert weiteren Baustein

Trentin gewann bei der Tour bis dato drei Etappen – in Lyon (2013), Nancy (2014) und Gap (2019). Der frühere Europameister ist nun der neunte Fahrer, der bei der 113. Ausgabe vorzeitig zurückziehen oder aussteigen muss.