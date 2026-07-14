Tour de France: Fieber! Kurzfristiger Ausfall vor zehnter Etappe

Matteo Trentin wird die Tour de France an diesem Dienstag nicht fortsetzen. Der 36-jährige Italiener startet wegen Fiebers nicht zur zehnten Etappe (JETZT im LIVETICKER), teilte Tudor Pro Cycling Team mit. Die Tagesfahrt führt über 166,6 km von Aurillac nach Le Lioran.
Fieber! Tour-Profi sagt Start ab
Matteo Trentin verzichtet wegen Fiebers auf den Start der zehnten Tour-Etappe. Für Tudor ist es bereits der zweite Ausfall.
Für Tudor ist es schon der zweite Ausfall: Sprinter Arvid de Kleijn musste auf der sechsten Etappe nach Gavarnie-Gèdre aufgeben. Trentin war als erfahrener Straßenkapitän eingeplant, sportliche Erfolgserlebnisse blieben der Schweizer Mannschaft bislang rar.
Tour de France: Tudor verliert weiteren Baustein
Trentin gewann bei der Tour bis dato drei Etappen – in Lyon (2013), Nancy (2014) und Gap (2019). Der frühere Europameister ist nun der neunte Fahrer, der bei der 113. Ausgabe vorzeitig zurückziehen oder aussteigen muss.
Der Ausstieg trifft Tudor ausgerechnet vor einer Bergetappe, in der die Helferarbeit besonders zählt. In der Gesamtwertung ist Yannis Voisard als 18. der bestplatzierte Tudor-Profi. Sein Rückstand vor dem Start betrug 12:21 Minuten auf Spitzenreiter Tadej Pogacar.