Tour de France heute live: 10. Etappe im Free-TV, Stream, Ticker - 7 Bergwertungen, was macht Lipowitz?

SPORT1 14.07.2026 • 10:20 Uhr Die erste Etappe nach dem ersten Ruhetag hat es in sich und verspricht viel Spektakel. So verfolgen Sie die 10. Etappe im Free-TV, Stream & Ticker.

Frankreichs Nationalfeiertag war oft auch ein Feiertag für den Radsport – und die 10. Etappe (ab 13.25 Uhr im LIVETICKER) nach dem ersten Ruhetag bringt mit ihren 166,6 km viel Spektakel-Potenzial mit.

Die Kletterpartie durch die Auvergne kommt mit nicht weniger als sieben Bergwertungen auf den letzten 100 km daher, bevor es zum kurzen Bergauf-Finale ins 1240 m hohe Le Lioran geht.

Tour de France heute live: So können Sie die 10. Etappe verfolgen:

Free-TV: ARD, Eurosport

ARD, Eurosport Stream: sportschau.de, Eurosport.de, DAZN

sportschau.de, Eurosport.de, DAZN Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Tour de France: Attackiert Pogacar seinen Rivalen erneut?

Die Hauptschwierigkeiten im Zentralmassiv sind zwei Berge der 1. Kategorie, der Puy Mary, rund 30 km vor dem Ziel, und der Col de Pertus, 17 km später.

Anstiege, an denen Tadej Pogacar erneut seinen Rivalen Jonas Vingegaard attackieren und das Szenario von 2024 umkehren könnte: Bei der letzten von bislang drei Etappenankünften in Le Lioran siegte Vingegaard vor dem Gesamtführenden Pogacar. Zuvor waren die Belgier Michel Pollentier (1975) und Greg Van Avermaet (2016) erfolgreich.

Startort Aurillac ist mit rund 26.000 Einwohnern die größte Stadt im dünn besiedelten Département Cantal und hat die Tour bereits zum zehnten Mal zu Gast. Zuletzt gewann 2024 Biniam Girmay eine Sprinteretappe, die von Aurillac nach Villeneuve-sur-Lot führte, zuvor brach dort André Greipel zu seinem Sprintsieg in Carmaux auf.

Der einzige französische Etappensieger am Nationalfeiertag in den vergangenen 20 Jahren ist übrigens wieder dabei: Warren Barguil, mittlerweile 34 und in Diensten von Picnic-PostNL, triumphierte 2017 in Foix.

—–