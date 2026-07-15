Tour de France heute live: 11. Etappe im Free-TV, Stream, Ticker - Erholung für Lipowitz und Massensprint?

SPORT1 15.07.2026 • 11:00 Uhr Nach der Kletterpartie durch die Auvergne folgt nun eine Etappe, wie gemacht für die Sprinter um Tim Merlier. So verfolgen Sie die 11. Etappe im Free-TV, Stream & Ticker.

Nach dem schweren Nationalfeiertag im Zentralmassiv mit sieben Bergwertungen und dem phänomenalen Finale von Tadej Pogacar in Le Lioran bietet die Tour de France 2026 den Sprintern wieder Gelegenheiten, um Etappensiege zu kämpfen.

Zunächst auf der 11. Etappe von Vichy durch das Loire-Becken nach Nevers (ab 14.05 Uhr im LIVETICKER). Sie führt über 161,3 Kilometer und weist zwei Bergwertungen der 4. Kategorie auf. Die erste bereits sehr früh im Rennen, die zweite knapp 40 Kilometer vor dem Ziel.

Tour de France heute live: So können Sie die 11. Etappe verfolgen:

Free-TV: ARD, Eurosport

ARD, Eurosport Stream: sportschau.de, Eurosport.de, DAZN

sportschau.de, Eurosport.de, DAZN Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Ausreißer wollen ihre Chance nutzen

Vieles spricht für ein kontrolliertes Rennen und einen Sprint in Nevers. Die Ausreißer werden dennoch versuchen, den Tagesabschnitt zu nutzen, denn nach einem harten Bergtag ist es nicht selbstverständlich, dass alle Sprintermannschaften gleichermaßen bereit sind, über viele Kilometer Verantwortung zu übernehmen.

Die Anwärter auf den Sieg sind alte Bekannte – das Feld der Sprinter dieser Tour hat sich schon gut sortiert. Am zweifachen Etappensieger Tim Merlier (Soudal) führt kein Weg vorbei, er kam auf der 10. Etappe ohne Sorgen um die Karenzzeit ins Ziel. Jasper Philipsen (Alpecin) brennt darauf, endlich zum Zug zu kommen, und auch Olav Kooij (Décathlon) wird hoch gehandelt.