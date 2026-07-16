Tour de France heute live: 12. Etappe im Free-TV, Stream, Ticker - großer Tag für Sprinter, Erholung für Lipowitz?

SPORT1 16.07.2026 • 11:30 Uhr Die 12. Etappe der Tour de France wird zum vielleicht letzten großen Hurra für die Sprinter. So verfolgen Sie die Tour de France heute live im TV & Ticker.

Es ist der Tag, auf den die schnellen Männer im Feld seit Tagen gewartet haben – und vielleicht der letzte seiner Art bei dieser Tour. Die zwölfte Etappe führt das Peloton von der Rennstrecke Circuit Nevers Magny-Cours, jahrzehntelang Schauplatz der Formel 1 und heute Bühne für Motorrad- und Superbike-Rennen, auf einer Reise nach Osten bis nach Chalon-sur-Saône im Departement Saône-et-Loire.

Wer bei 179,1 Kilometern an eine reine Flachetappe denkt, irrt sich leicht. Das Roadbook verzeichnet unterwegs drei Bergwertungen vierter Kategorie – die Côte de Lanty, die Côte de Cuzy und die Côte de Montagny-lès-Buxy, letztere nur rund 20 Kilometer vor dem Ziel. Wellig statt flach lautet daher die treffendere Beschreibung. Los geht es um 14.40 Uhr.

Tour de France heute live: So können Sie die 12. Etappe verfolgen:

Free-TV: ARD, Eurosport

ARD, Eurosport Stream: sportschau.de, Eurosport.de, DAZN

sportschau.de, Eurosport.de, DAZN Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Für einen Massensprint dürften diese kleinen Hügel dennoch keine ernsthafte Hürde darstellen, zumal die Zielgerade in Chalon-sur-Saône leicht ansteigt und damit den Sprintern in die Karten spielen könnte.

12. Etappe der Tour de France: Letzte Chance für Sprinter?

Die kommenden anderthalb Wochen sind für die Sprinter-Fraktion alles andere als einladend. Etappe 17 nach Voiron beginnt zwar mit vier Anstiegen, verläuft danach aber welliger und summiert sich auf rund 2.200 Höhenmeter – kaum Terrain für die Kompletten.

Und die Schlussetappe in Paris, mit dreimaliger Überfahrt am Sacré-Cœur, dürfte eher Punchern und Klassikerspezialisten liegen als reinrassigen Sprintern. Etappe 12 gilt deshalb vielen Beobachtern als letzte echte Sprintchance dieser Frankreich-Rundfahrt – Grund genug für die Sprinterteams, das Rennen von Beginn an fest im Griff zu behalten.

Nach der schnellen Sprintetappe von Vichy nach Nevers, die Soren Waerenskjold für sich entschied, bleibt die Lage an der Spitze der Gesamtwertung unverändert: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates–XRG) verteidigt das Gelbe Trikot mit 3:36 Minuten Vorsprung auf Jonas Vingegaard, während Remco Evenepoel als Dritter nur 30 Sekunden hinter dem Dänen liegt. Dessen Teamkollege Florian Lipowitz ist Sechster.