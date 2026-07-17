Tour de France heute live: 13. Etappe im Free-TV, Stream, Ticker -macht Lipowitz an historischem Ort Zeit gut?

SPORT1 17.07.2026 • 10:00 Uhr Nachdem bei der Tour de France zuletzt die Sprinter im Fokus standen, geht es auf der 13. Etappe in die Vogesen und dort an einen historischen Ort. Kann Florian Lipowitz Zeit gutmachen? So verfolgen Sie die Tour heute live.

Nachdem auf den Flachetappen zuletzt die Sprinter im Mittelpunkt standen, sind nun wieder die Kletterer gefragt. Auf der 13. Etappe der Tour de France 2026 geht es am heutigen Freitag zurück in die Berge, genauer gesagt in die Vogesen.

Das Streckenprofil des Teilstücks von Dole nach Belfort mutet auf den ersten Blick für eine Bergetappe eher unspektakulär an. Lediglich ein Anstieg der dritten sowie mit dem Ballon d’Alsace einer der ersten Kategorie stehen auf dem Programm. Doch der Tour-Tag hat es in sich.

Tour de France heute live: So können Sie die 13. Etappe verfolgen:

Free-TV: ARD, Eurosport

ARD, Eurosport Stream: sportschau.de, Eurosport.de, DAZN

sportschau.de, Eurosport.de, DAZN Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Denn für die Fahrer um den Gesamtführenden Tadej Pogacar wird es ein langer Tag. Mit 205,8 km ist der Ritt nach Belfort der längste der diesjährigen Tour.

Was heute eine Besonderheit ist, war früher Normalität. Damals, Anfang des 20. Jahrhunderts, erstreckten sich einzelne Teilstücke auch gerne mal über 400 km. Und selbst noch in den Nullerjahren des 21. Jahrhunderts stellten 200-km-Etappen keine Seltenheit dar.

Tour führt an historischen Ort – Chance für Lipowitz?

Die Etappe nach Belfort ist bei der diesjährigen Tour die einzige über 200 Kilometer. Das Profil dürfte Ausreißern Hoffnungen auf einen Tagessieg machen. Gut möglich, dass sich eine große Spitzengruppe vom Feld löst, und den Sieger unter sich ausmacht.

Die Vorentscheidung könnte dann am Ballon d’Alsace fallen. Ein 1173-Meter-Berg, der auch unter dem deutschen Namen Elsässer Belchen tiefe Spuren in der frühen Tour-Historie hinterlassen hat. Vielleicht bietet sich hier für die deutsche Hoffnung Florian Lipowitz, Zeit gutzumachen.

1905 wurden die Fahrer auf ihren schweren Stahlrädern erstmals darüber gescheucht. Das zweite Teilstück der damaligen Tour mit der Überfahrung des Elsass-Berges gilt als erste Bergetappe in der Geschichte der 1903 ins Leben gerufenen Rundfahrt.