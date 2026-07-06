Tour de France heute live: 3. Etappe im Free-TV, Stream, Ticker - Was bringen die Pyrenäen?

SPORT1 06.07.2026 • 09:25 Uhr Tour de France 2026 läuft - auf der Dritten Etappe geht es schon in die Pyrenäen. Hier erfahren Sie, wie Sie die 3. Etappe im Free-TV, Stream & Ticker verfolgen können.

So wird die 3. Etappe am Montag zwar wie geplant stattfinden, aber mit einer drastischen Anpassung: Wie die verantwortliche Präfektur der Region Pyrénés-Orientales am Sonntagabend mitteilte, wird die Strecke angepasst und nach dem Grenzübertritt von Spanien nach Frankreich ohne Zuschauer ausgetragen.

Tour de France 2026: So können Sie die zweite Etappe live verfolgen:

Free-TV: ARD, Eurosport

ARD, Eurosport Stream: sportschau.de/Eurosport.de, DAZN

sportschau.de/Eurosport.de, DAZN Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Los geht es um 12.10 Uhr, SPORT1 begleitet den Tour-Auftakt im Liveticker.

Tour de France: Waldbrände beeinflussen 3. Etappe

Zeitfahren, Klassiker-Spektakel – und nun schon die erste Bergetappe: Die Frankreich-Rundfahrt bietet im Jahr 2026 von Anfang an anspruchsvolle Aufgaben. Am dritten Tag wird die „Vuelta“ zur Tour, nach rauschenden zweieinhalb Tagen rund um Barcelona geht es ins Mutterland der Großen Schleife.

Einige Kilometer hinter der Grenze steht im kleinen Pyrenäen-Örtchen Les Angles die erste kleine, aber knackige Bergankunft auf dem Programm.

Von der Industriestadt Granollers rund 20 km nordöstlich von Barcelona geht es stramm nordwärts in Richtung Gebirge. Bereits nach kaum einer halben Stunde Fahrtzeit wartet die erste Bergwertung der 3. Kategorie, die Hauptschwierigkeiten folgen aber erst im letzten Renndrittel.

Tour de France: Erste Berge als Einladung für Angriffe

Der 1790 m hohe Collada de Toses (1. Kategorie/9,3 km mit durchschnittlich 6,5 Prozent Steigung) noch auf spanischem Staatsgebiet sollte das Feld deutlich verkleinern.

Die ersten Berge auf französischer Seite – der Col du Calvaire mit seinen 11,4 km Länge, aber nur mäßiger Steigung und der Schlussanstieg nach Les Angles (1,7 km, 6,5 Prozent im Schnitt), beide 3. Kategorie – bieten viel Raum für taktische Möglichkeiten.

Die kleine Gemeinde Les Angles ist wie der Startort Granollers zum ersten Mal Schauplatz der Frankreich-Rundfahrt. Die Heimat von rund 600 Anglesois und Anglesoises wird von einer mächtigen Burgruine aus dem 11. Jahrhundert überragt.