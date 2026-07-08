Tour de France heute live: 5. Etappe im Free-TV, Stream, Ticker - Sprinter stehen im Fokus

SPORT1 08.07.2026 • 11:15 Uhr Bei der Tour de France 2026 ist am Mittwoch erstmals die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es zu einem Massensprint kommt. So verfolgen Sie die 5. Etappe im Free-TV, Stream & Ticker.

Bei der Tour de France 2026 findet zwar erst die 5. Etappe statt, dennoch gab es in der ersten Woche bereits viel Action und Spannung. Bislang mussten sich die Sprinter noch gedulden, doch das wird sich am Mittwoch höchstwahrscheinlich ändern.

Auf den 158,3 Kilometern von Lannemezan nach Pau haben sie die fast perfekten Voraussetzungen, denn auf der Strecke gibt es nur eine kategorisierte Bergwertung, die 26 Kilometer vor dem Ziel liegt, aber keine große Anstrengung benötigt. Ansonsten verläuft die Etappe überwiegend flach durch das Vorland der Pyrenäen.

Tour de France 2026: So können Sie die 5. Etappe live verfolgen:

Free-TV: ARD, Eurosport

ARD, Eurosport Stream: sportschau.de/Eurosport.de, DAZN

sportschau.de/Eurosport.de, DAZN Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Eurosport begleitet die Etappe ab 13.45 Uhr live, die ARD wird 20 Minuten später auf Sendung gehen. SPORT1 ist vom ersten bis zum letzten Kilometer im Liveticker mit dabei.

Tour de France: Wird es Ausreißer geben?

Die 5. Etappe bietet den Sprintern nach den anspruchsvollen Auftakttagen eine der ersten echten Chancen auf einen Tagessieg. Anders als an den Vortagen verläuft die Strecke nicht weiter in die Pyrenäen hinein, sondern überwiegend durch das hügelige Vorland der Gebirgskette. Das Profil fällt zunächst leicht ab und weist über weite Strecken nur sanfte Wellen auf, sodass sich ein deutlich weniger selektiver Rennverlauf als zuletzt abzeichnet.

Nach dem Start in Lannemezan führt die Route über Monlong, Castelnau-Magnoac und Trie-sur-Baïse in das Département Gers. Die Straßen sind zwar nie vollkommen flach, größere Schwierigkeiten bleiben jedoch aus. Über Saint-Michel, Mirande, Montesquiou und Bassoues erreicht das Feld schließlich Marciac. Gerade auf diesen ersten Kilometern dürften sich zahlreiche Fahrer um den Sprung in die Ausreißergruppe bemühen. Ob eine Flucht Aussicht auf Erfolg hat, hängt allerdings maßgeblich davon ab, wie entschlossen die Teams mit Sprintambitionen das Rennen kontrollieren.

Im weiteren Verlauf kehrt die Tour zurück in das Département Hautes-Pyrénées. Über Maubourguet steuert das Peloton auf Vic-en-Bigorre zu, wo nach 113,5 Kilometern die einzige Sprintwertung des Tages wartet. Für die Kandidaten auf das Grüne Trikot ist dieser Zwischensprint von besonderer Bedeutung, da sich nach mehreren schwierigen Etappen erstmals die Gelegenheit bietet, auf einem vergleichsweise sprinterfreundlichen Terrain wichtige Punkte zu sammeln.

Hektisches Finale wird erwartet

Die einzige Bergwertung des Tages wartet erst im Finale. Die Côte de Baleix, ein Anstieg der dritten Kategorie, ist zwar nur einen Kilometer lang, weist mit durchschnittlich 8,8 Prozent jedoch eine beachtliche Steigung auf. Für die meisten Sprinter dürfte diese Rampe unangenehm, aber nicht entscheidend sein. Mit der Unterstützung ihrer Mannschaften und einer guten Positionierung sollten die endschnellen Fahrer den Anstieg bewältigen können.

Nach der Côte de Baleix sind noch mehr als 25 Kilometer bis zum Ziel zurückzulegen. Über Morlaàs führt die Strecke schließlich nach Pau, wo vieles auf eine Sprintentscheidung hindeutet. Entsprechend werden zahlreiche Teams bemüht sein, das Rennen zusammenzuhalten und ihre schnellen Männer in Stellung zu bringen.