Tour de France heute live: 7. Etappe im Free-TV, Stream, Ticker - Angekommen in der Hauptstadt des Sprints

SPORT1 10.07.2026 • 10:20 Uhr Die Tour de France wird nach einem anstrengenden Ausflug über den Tourmalet wieder etwas flacher. In Bordeaux gilt den Sprintern der Fokus.

Aus der Höhe des Tourmalet in die Hauptstadt des Sprints: Die Tour de France tauscht ihre Hauptdarsteller aus, statt der Kletterer dürfen zum zweiten Mal binnen drei Tagen die zuletzt ein Schattendasein fristenden schnellsten Männer im Peloton um den Sieg kämpfen (ab 13.20 Uhr im LIVETICKER). Nach dem ersten Massensprint in Pau dürfte es nun in Bordeaux zur Revanche kommen.

Zum 77. Mal ist die Stadt am Ufer der Garonne Tour-Ort, nur Paris war öfter dabei. Und weil sich die Fußballer der Stadt – der einst ruhmreiche frühere Zidane-Klub Girondins – nach dem Zwangsabstieg immer noch durch die 4. Liga quälen, ist die Frankreich-Rundfahrt nun ein willkommener Höhepunkt im ausgedünnten Sportkalender.

Tour de France heute live: So können Sie die 7. Etappe verfolgen:

Free-TV: ARD, Eurosport

ARD, Eurosport Stream: sportschau.de/Eurosport.de, DAZN

sportschau.de/Eurosport.de, DAZN Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Eurosport begleitet die Etappe ab 13.00 Uhr live, der ARD-Livestream wird um 13.45 Uhr beginnen. In der ARD wird die Tour de France ab 14.05 Uhr im TV zu sehen sein. SPORT1 ist vom ersten bis zum letzten Kilometer im Liveticker mit dabei.

Letzter deutscher Gewinner in Bordeaux war Erik Zabel

Die Anfahrt vom Startörtchen Hagetmau – die Heimat des Philosophen Henri Lefebvre feiert ihre Tour-Premiere – in Richtung Bordeaux ist recht unspektakulär. Ein Zwischensprint, eine Bergwertung der 4. Kategorie: Ausreißer bräuchten ein Wunder, um den Sprintern Show und Sieg zu stehlen.

Die Tour hatte sich zuletzt rar gemacht in Bordeaux: Zwischen 1947 und 1999 kam die Frankreich-Rundfahrt nahezu alljährlich vorbei, seitdem nur noch viermal, Zuletzt siegte 2023, natürlich: ein Sprinter. Der Belgier Jasper Philipsen feierte einen seiner vier Etappenerfolge in jenem Jahr. Letzter deutscher Gewinner in Bordeaux war Erik Zabel in den Jahren 1995 und 1997.

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