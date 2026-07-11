Tour de France heute live: 8. Etappe im Free-TV, Stream, Ticker - Nächstes Sprint-Spektakel?

SPORT1 11.07.2026 • 10:25 Uhr Nach dem Massensprint in Bordeaux stehen am Samstag auf der achten Etappe der Tour de France erneut die Sprint-Stars im Fokus.

Gibt es den nächsten Showdown im Massensprint? Bei der Tour de France steht am Samstag die achte Etappe (ab 13.25 Uhr im LIVETICKER) auf dem Programm. Wie schon am Tag zuvor in Bordeaux ist das Etappenprofil wie geschaffen für einen Massensprint.

Am Freitag hatte der Belgier Tim Merlier in der Hauptstadt des Sprints recht klar die Nase vorn. Deutschlands Hoffnung auf den ersten Etappensieg seit fünf Jahren konnte auch Max Kanter als Vierter vorerst nicht erfüllen. Doch auf den 180,4 Kilometern von Périgueux nach Bergerac bietet sich den Topsprintern gleich die nächste Chance.

Tour de France heute live: So können Sie die 8. Etappe verfolgen:

Free-TV: ARD, Eurosport

ARD, Eurosport Stream: sportschau.de/Eurosport.de, DAZN

sportschau.de/Eurosport.de, DAZN Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Von Périgueux, der Blumenstadt am Ufer des Flusses Isle führt die Strecke im Uhrzeigersinn eine Dreiviertel-Runde entlang durch das sanft hügelige Land der Dordogne, zwei Bergwertungen der geringsten Kategorie sind neben dem obligatorischen Zwischensprint die einzigen Landmarken des Tages.

Tour de France: Gutes Pflaster für deutsche Sprinter

In Bergerac, das historisch herzlich wenig mit dem notorischen Cyrano zu tun hat, aber schon im Mittelalter gewisse wirtschaftliche Bedeutung erlangte, gastiert die Tour zum fünften Mal.

Bislang war der Ort ein gutes Pflaster für deutsche Profis: 2014 siegte Tony Martin auf der Etappe von Bergerac nach Périgueux, drei Jahre später war Marcel Kittel in der Gegenrichtung erfolgreich.

Aufgrund der weiterhin hohen Temperaturen droht den Fahrern erneut eine Hitzeschlacht. Im Zielort Bergerac sind für Samstagnachmittag 37 bis 39 Grad vorhergesagt.

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