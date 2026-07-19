Tour de France heute live: Die 15. Etappe im Free-TV, Stream, Ticker

SPORT1 19.07.2026 • 10:20 Uhr Am Sonntag steht die 15. Etappe der Tour de France an. In Richtung der Alpen wartet auf die Top-Fahrer um die deutsche Hoffnung Florian Lipowitz erneut eine harte Etappe mit kniffligen Anstiegen. So können Sie die Tour heute live verfolgen.

Mit der 15. Etappe der Tour de France macht sich das Feld langsam Richtung Alpen auf. Am Sonntag um 13.20 Uhr startet die Etappe in Champagnole im Jura-Gebirge und führt über 183,9 Kilometer entlang der Schweizer Grenze bis zum Plateau de Solaison in den französischen Alpen.

Die deutsche Hoffnung Florian Lipowitz hat derweil die Chance, die verlorene Zeit bei der letzten Etappe wiedergutzumachen. Nach einer forcierten Attacke wenige Kilometer vor dem Ziel musste der 25-Jährige am Ende einen kleinen Rückschlag hinnehmen und verlor im Kampf um das Podium unter anderem wertvolle Sekunden auf seinen Teamkollegen Remco Evenepoel. Aktuell liegt er auf Rang sechs.

Dominator Tadej Pogacar fuhr derweil einmal mehr in seiner eigenen Liga. Der Slowene hängte seine ärgsten Verfolger um den Dänen Jonas Vingegaard ab und baute seine Führung im Gesamtklassement auf 4:30 Minuten aus.

Tour de France heute live: So können Sie die 15. Etappe verfolgen:

Free-TV: ARD, Eurosport

ARD, Eurosport Stream: sportschau.de, Eurosport.de, DAZN

sportschau.de, Eurosport.de, DAZN Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

und

Dabei gilt es für die Top-Fahrer im Kampf um das Gelbe Trikot insgesamt 3.950 Höhenmeter und vier Anstiege zu bewältigen: zwei der Kategorie 3, einen der Kategorie 1 sowie den Schlussanstieg hoch auf das Plateau in der höchsten „Hors catégorie“.

Tour de France: Knifflige Etappe Richtung Alpen

Der erste Anstieg wartet bereits nach 36,8 Kilometern. An der Côte des Rousses geht es über 6,6 Kilometer mit einer durchschnittlichen Steigung von 5,1 Prozent auf 1.250 Meter hinauf.

Nach einem längeren Abschnitt, der überwiegend flach abläuft, wird es rund 50 Kilometer vor dem Ziel erstmals so richtig knifflig: Am Col de la Croisette wartet auf die Fahrer ein vergleichsweise kurzer Anstieg von 4,7 Kilometern, der es mit bis zu 12,5 Prozent Steigung jedoch richtig in sich hat.