Tour de France heute live: Die 17. Etappe im Free-TV, Stream, Ticker - Letzte Chance für die Sprinter, was macht Bora ohne Lipowitz?

SPORT1 22.07.2026 • 10:30 Uhr Die 17. Etappe der Tour de France wird zum vielleicht letzten großen Hurra für die Sprinter. So verfolgen Sie die Tour de France heute live im TV & Ticker.

Bevor die extremen Berge auf die Fahrer der Tour de France warten, könnte es auf der 17. Etappe nochmal eine letzte Chance für die Sprinter im Feld geben oder zumindest für die mit etwas Kletterqualitäten.

Denn die Etappe von Chambéry nach Voiron ist keine klassische Flachetappe. Der Abschnitt beginnt mit vier Anstiegen (drei der vierten Kategorie und einem der dritten), verläuft auch danach wellig und summiert sich auf rund 2.200 Höhenmeter.

Tour de France heute live: So können Sie die 17. Etappe verfolgen:

Free-TV: ARD, Eurosport

ARD, Eurosport Stream: sportschau.de, Eurosport.de, DAZN

sportschau.de, Eurosport.de, DAZN Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Trotzdem könnte sich hier eine Möglichkeit für die Sprinter ergeben. Das zeigt auch die Sprintwertung knapp 30 Kilometer vor dem Ziel. Da auch das Finale in Paris mit dreimaliger Überfahrt am Sacré-Cœur kein Sprint-Paradies mehr ist, könnten einige auch auf die Zielankunft in Voiron lauern.

17. Etappe der Tour de France: Wird es ein Paradies für Ausreißer?

Durch die vielen zu absolvierenden Höhenmeter könnte die Etappe aber auch zu hügelig für die meisten Sprinter sein. Auch deshalb könnte sie sich als Chance für Ausreißer-Gruppen entwickeln.

Schaffen es die Sprinter nicht über die vier Berge zum Beginn der Etappe, würden diese Teams im Anschluss wohl kaum mehr Führungsarbeit im Hauptfeld leisten.

Auch die Teams der Klassement-Fahrer werden dieser Aufgabe auf der 17. Etappe wohl kaum nachkommen. Für die Teams heißt es Kräfte für die anstehenden Königsetappen sammeln. Der Sieg einer Ausreißer-Gruppe erscheint also alles andere als unwahrscheinlich.