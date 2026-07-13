Tour de France heute nicht im TV! Warum keine Etappe stattfindet

SPORT1 13.07.2026 • 09:00 Uhr Neun Etappen sind bei der diesjährigen Tour de France absolviert. Doch am heutigen Montag stehen die Räder von Tadej Pogacar und Co. still. Das hat einen einfachen Grund.

Die Tour de France legt am heutigen Montag eine Pause ein. Für die Radstars um den Gesamtführenden Tadej Pogacar besteht damit die Möglichkeit der Erholung nach den Strapazen der vergangenen Tage.

Nach der neunten Etappe am Sonntag nach Ussel steht der erste von zwei planmäßigen Ruhetagen auf dem Programm.

Tour de France: Reglement schreibt Ruhetage vor

Hintergrund ist das Reglement des Weltradsportverbands UCI, das bei Rennen mit mehr als zehn Etappen mindestens einen Ruhetag vorschreibt.

Bei der Frankreich-Rundfahrt sind es sogar 21. Etappen, daher wird es am Montag, 20. Juli, auch noch einen weiteren Tag Pause geben.

Im vergangen Jahr kam es übrigens zu einer Besonderheit. Da der Ruhetag auf den französischen Nationalfeiertag am 14. Juli gefallen wäre, wurde der Plan angepasst und die Pause verschoben, damit die Tour an diesem besonderen Tag auch entsprechend zelebriert werden kann.

Tour de France heute nicht im TV: Fortsetzung am Nationalfeiertag

In diesem Jahr geht es nun nach dem Ruhetag mit der zehnten Etappe weiter, die dann am französischen Nationalfeiertag am Dienstag stattfinden wird. Gestartet wird in Aurillac, von dort geht es in den Skiort Le Lioran im Zentralmassiv.

Nach der enormen Hitze der vergangenen Tage sehnen die Fahrer die erste Verschnaufpause herbei.