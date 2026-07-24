Tour de France: Kuriose Szene auf legendärer Etappe nach Alpe d'Huez

SPORT1 24.07.2026 • 18:33 Uhr Auf der 19. Etappe der Tour de France erleidet Matej Mohoric einen Defekt - und findet sich plötzlich auf einem viel zu kleinen Service-Rad wieder.

Doppeltes Pech für Matej Mohoric: Der Slowene von Bahrain Victorious wurde auf der 19. Etappe der Tour de France am Freitag von einem Defekt gestoppt.

Rund 37 Kilometer vor dem Ziel der 127,9 Kilometer langen Alpenprüfung von Gap nach Alpe d’Huez stand er am Straßenrand. Dann ereignete sich eine kuriose Situation.

Um keine Zeit im Pulk zu verschenken, setzte Mohoric auf Soforthilfe. Noch vor dem Col d’Ornon war die neutrale Shimano-Assistenz zur Stelle.

Statt auf den eigenen Teamwagen zu warten, nahm er eines der Service-Räder – die Mechaniker griffen jedoch daneben.

Ulkige Situation auf Bergetappe der Tour de France

Das blaue Ersatzrad fiel für den 1,86 Meter großen Fahrer viel zu klein aus, es entstand ein ulkiges Bild.