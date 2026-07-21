Tour de France: Lipowitz hofft auf Start in Deutschland

SID 21.07.2026 • 05:40 Uhr Der deutsche Radstar Florian Lipowitz würde sich über einen Grand Départ in seinem Heimatland freuen. 2029 könnte es soweit sein.

Der Start der Tour de France in Deutschland? Mehrere Renntage zu Hause vor den „eigenen“ Fans? Darauf hätte Florian Lipowitz große Lust. „Als deutscher Fahrer wäre das natürlich ein Mega-Erlebnis, die Tour in Deutschland zu starten“, sagte der Radstar mit Blick auf einen möglichen Grand Départ der Frankreich-Rundfahrt in Berlin und Umgebung.

„Bei der Etappe am Samstag hat man gesehen, wie begeistert die deutschen Fans sind“, führte Lipowitz aus. Auf dem 14. Teilstück der Tour war das Peloton durchs Elsass und bis nah an die deutsche Grenze gerollt. Tausende deutsche Fans säumten in den Vogesen die Strecke. „Jeder, mit dem ich im Peloton geredet habe, war beeindruckt von der Menschenmenge. Und ich glaube, für die Tour wäre es nur eine Bereicherung, wenn der Start in Deutschland passieren würde“, sagte Lipowitz.

Tour de France: Deutsche Bewerbung ist offiziell eingereicht

Am 30. Juli war die offizielle Bewerbung für den Grand Départ in Deutschland eingereicht worden. Im Raum steht, dass die Frankreich-Rundfahrt 2029, 40 Jahre nach dem Mauerfall, in der Bundeshauptstadt startet und auch mehrere folgende Etappen im Osten der Republik bestreitet.