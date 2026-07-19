Bitteres Tour-Aus nach drei Etappen-Siegen

SPORT1 19.07.2026 • 19:30 Uhr Drei Sprint-Siege, jetzt ist plötzlich Schluss: Tim Merlier steigt in Etappe 15 aus. Der Belgier dominierte die bisherigen Massensprints.

Tim Merlier ist bei der Tour de France 2026 ausgestiegen. Der 33-jährige Belgier, mit drei Etappensiegen der dominierende Sprinter dieser Rundfahrt, gab am Sonntag (19. Juli) auf der 15. Etappe auf – und verpasst damit auch den zweiten Ruhetag.

Auf dem Weg zum Plateau de Solaison wurde Merlier schon mehr als 150 Kilometer vor dem Ziel abgehängt, zeitweise in einer Gruppe um den Norweger Soren Waerenskjold (Uno-X).

Teamkollege Pascal Eenkhoorn half dem Soudal Quick-Step-Profi noch eine Zeit lang, ehe Merlier endgültig vom Rad stieg. Bei 3950 Höhenmetern war das Profil erneut zu hart für den Sprinter – am Vortag hatte das Peloton bereits in den Vogesen geklettert.

Merlier hatte zuvor drei Massensprints für sich entschieden: in Bordeaux, Bergerac und Chalon-sur-Saône. Damit war der Belgier in der ersten Tour-Hälfte der Mann, den es in den schnellen Finals zu schlagen galt.

Tour-Schock: Vingegaard stürzt und steigt aus

Sportlich setzte Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) auf dem anspruchsvollen Schlussanstieg das Ausrufezeichen und gewann die 15. Etappe vor Tadej Pogacar und Isaac del Toro.

Überschattet wurde der Tag jedoch vom Aus von Jonas Vingegaard: Der Däne stürzte rund 20 Kilometer vor dem Ziel und musste die Tour aufgeben. Ebenfalls nicht mehr dabei ist Tom Van Asbroeck (NSN).