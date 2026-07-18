Tour de France: Tadej Pogacar gewinnt schon wieder!

Moritz Pleßmann 18.07.2026 • 17:43 Uhr Tadej Pogacar ist wieder nicht zu stoppen. Der Dominator jubelt auch auf der 14. Etappe der Tour de France. Florian Lipowitz verliert wertvolle Sekunden.

Tadej Pogacar hat den nächsten riesigen Schritt zum Gesamtsieg bei der Tour de France gemacht. Auf der 14. Etappe attackierte der Slowene wenige Kilometer vor dem Ende entscheidend und sicherte sich nach 155,6 Kilometern den Sieg in Le Markstein.

Für Pogacar war es bereits der vierte Tageserfolg bei der 113. Frankreich-Rundfahrt und der 25. seiner Karriere. Damit baute der Dominator seinen Vorsprung auf seinen engsten Konkurrenten Jonas Vingegaard weiter aus.

Der deutsche Star Florian Lipowitz, der zwischenzeitlich in die Offensive gegangen war, wurde Siebter und verlor wertvolle Zeit im Kampf ums Podium. Am Ende kam er mit 50 Sekunden Rückstand auf Pogacar auch zwei Sekunden hinter Teamkollege Remco Evenepoel ins Ziel.

Tour de France: Auch am Sonntag wird geklettert

In Le Markstein hatte Pogacar bereits bei der Tour 2023 triumphiert. Das Gelbe Trikot trug damals der Däne Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), der am Samstag Vierter wurde.

Die Strecke der 15. Etappe am Sonntag führt südwärts und erreicht die französischen Alpen. Für Lipowitz und Co. heißt das erneut: Es wird geklettert.