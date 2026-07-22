Tour de France: Plötzlich ist im Kampf um das Grüne Trikot wieder alles offen

SPORT1 22.07.2026 • 19:26 Uhr Jasper Philipsen gewinnt die 17. Etappe und macht den Kampf um das Grüne Trikot wieder spannend. Mads Pedersen liegt nur noch mit sieben Punkten in Führung.

Jasper Philipsen hat die 17. Etappe der Tour de France in Voiron im Sprint gewonnen. Für Mads Pedersen wurde der Mittwoch trotz des Grünen Trikots zur Enttäuschung: Er kam nur als Achter ins Ziel. In der Sprintwertung liegt Pedersen (452 Punkte) damit nur noch sieben Zähler vor Philipsen (445).

Auch mit seiner Auszeichnung als kämpferischster Fahrer des Tages konnte sich Pedersen kaum trösten. Im Interview mit France TV sagte der 30-jährige Däne: „Ich kann mit dieser Auszeichnung zum kämpferischsten Fahrer des Tages nicht viel anfangen. Wir fahren um Punkte – und heute haben wir Punkte gegen unseren Hauptrivalen verloren. Also bringt mir diese Ehrung nichts.“

Tour de France: Spannender Kampf um das Grüne Trikot

Bis zum Finale in Paris werde es nun „einen großen Kampf“ mit Philipsen geben, meinte Pedersen weiter: „Ich will dieses Trikot mit nach Hause nehmen. Es wird ein Kampf bis ganz zum Ende des Rennens, ganz sicher.“

Nach Philipsens Erfolg am Mittwoch ist dieser wieder dran. Das Rennen um die Sprintwertung ist damit neu entfacht.