Tour de France: Plötzlich ist im Kampf um das Grüne Trikot wieder alles offen

Jasper Philipsen hat die 17. Etappe der Tour de France in Voiron im Sprint gewonnen. Für Mads Pedersen wurde der Mittwoch trotz des Grünen Trikots zur Enttäuschung: Er kam nur als Achter ins Ziel. In der Sprintwertung liegt Pedersen (452 Punkte) damit nur noch sieben Zähler vor Philipsen (445).
Plötzlich ist wieder alles offen
Auch mit seiner Auszeichnung als kämpferischster Fahrer des Tages konnte sich Pedersen kaum trösten. Im Interview mit France TV sagte der 30-jährige Däne: „Ich kann mit dieser Auszeichnung zum kämpferischsten Fahrer des Tages nicht viel anfangen. Wir fahren um Punkte – und heute haben wir Punkte gegen unseren Hauptrivalen verloren. Also bringt mir diese Ehrung nichts.“
Tour de France: Spannender Kampf um das Grüne Trikot
Bis zum Finale in Paris werde es nun „einen großen Kampf“ mit Philipsen geben, meinte Pedersen weiter: „Ich will dieses Trikot mit nach Hause nehmen. Es wird ein Kampf bis ganz zum Ende des Rennens, ganz sicher.“
Nach Philipsens Erfolg am Mittwoch ist dieser wieder dran. Das Rennen um die Sprintwertung ist damit neu entfacht.
Der Belgier sagte nach seinem ersten Etappensieg bei dieser Rundfahrt: „Diese Tour de France war eine Achterbahnfahrt der Gefühle.“ Mit den Punkten aus Voiron setzt er den Pedersen weiter unter Druck. Jeder Zwischensprint zählt nun.