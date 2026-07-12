Tour de France: Pogacar erreicht historische Marke

SPORT1 12.07.2026 • 22:35 Uhr Tadej Pogacar sammelt auf Etappe neun sein 59. Gelbes Trikot - und zieht in der Allzeit-Statistik mit Chris Froome gleich.

Tadej Pogacar hat am Sonntag (12.07.2026) nach der neunten Etappe der Tour de France sein 59. Maillot Jaune seiner Karriere getragen. Der Slowene von UAE Emirates-XRG dringt damit in einen ganz kleinen Kreis der Tour-Historie vor.

Tour de France: Pogacar stellt Marke von Froome ein

In der Gelb-Statistik zieht Pogacar nun mit Christopher Froome gleich, beide stehen bei 59. Vor ihnen liegen nur noch Miguel Indurain (60), Bernard Hinault (79) und Eddy Merckx (111). Mit dem nächsten Tag als Gesamtführender würde Pogacar an Indurain vorbeiziehen.

Sportlich blieb die Favoritengruppe in der Corrèze ohne großen Schaden, dennoch war der Tag hektisch: Die Etappe nach Ussel wurde wegen der Hitze verkürzt. Vorn entschied eine Ausreißergruppe das Finale, Mathieu van der Poel gewann den Sprint und Pogacar kam kontrolliert mit dem Feld ins Ziel.