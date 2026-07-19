Tour de France: Pikante Pogacar-These zu Vingegaard-Aus

SPORT1 19.07.2026 • 19:00 Uhr Nach dem Sturz von Jonas Vingegaard stellt Tadej Pogacar eine Verbindung zu den nächtlichen Dopingkontrollen her.

Für Pogacar war der Sturz seines Rivalen der schwerste Moment des Tages: „Ich bin sehr enttäuscht, Jonas stürzen zu sehen und aufgeben zu sehen. Ohne ihn wird die Tour nicht dieselbe sein.“ Pogacar ergänzte: „Wir haben eine gemeinsame Geschichte, wir geben uns alles, mit Höhen und Tiefen.“

Besonders kritisch wurde der Träger des Gelben Trikots beim Thema Anti-Doping: „Ich hatte eine Kontrolle um fünf Uhr morgens. Aber ich beschwere mich nicht, die Phase des Tiefschlafs war vorbei.“

Pogacar: Vingegaard-Sturz könnte mit Kontrolle zusammenhängen

Vingegaard sei dagegen „um zwei Uhr morgens“ getestet worden – ein Vorgehen, das laut Pogacar die Regeneration massiv störe.

Pogacar stellte sogar einen Zusammenhang zur späteren Aufgabe in den Raum: „Wir wissen es nicht, dieser Sturz ist vielleicht eine Folge seiner schlechten Nacht. Ein Moment der Unachtsamkeit, in dem die Konzentration nicht optimal war.“