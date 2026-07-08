Tour de France: Pogacar offenbart körperliche Probleme

SPORT1 08.07.2026 • 10:04 Uhr Bei großer Hitze verliert Tadej Pogacar auf der 4. Etappe der Tour de France das Gelbe Trikot. Im Nachgang berichtet der Topfavorit, dass er schon vor dem Rennen Schmerzen hatte.

Tadej Pogacar hat auf der 4. Etappe der Tour de France das Gelbe Trikot aus der Hand geben müssen. Nach dem schweren, von Hitze geprägten Tag auf dem Weg nach Foix führt nun Torstein Träen (Uno-X Mobility) die Gesamtwertung an.

Pogacar schilderte nach der Etappe offen seine Probleme: „Als wir losfuhren, hatte ich richtig Kopfschmerzen und dachte: ‚Das wird ein langer Tag‘.“

Pogacar: Verlust vom Gelben Trikot hat auch Vorteile

Die Temperaturen wurden zum beherrschenden Thema: Pogacar sprach vor dem Start von „nahe 40 Grad“. Die Organisatoren reagierten mit zusätzlichen Verpflegungszonen. Im Feld setzte UAE konsequent auf Kühlung, Helfer brachten immer wieder Eis und Wasser. Der 27-Jährige blieb bei der Devise: „Wir haben es in dieser Hitze cool gehalten.“

Dass er Gelb abgab, hatte für ihn auch ganz praktische Gründe. Ohne Führungstrikot sinkt der Aufwand nach dem Ziel – weniger Protokoll, weniger Medien, schnellere Regeneration. „Heute sind es anderthalb Stunden weniger Verpflichtungen, das hilft definitiv bei der Erholung“, meinte er.

„Es ist ein ziemlich großer Abstand“

Mit Blick auf den neuen Führenden Träen gab sich Pogacar kämpferisch: „Das Ziel ist natürlich, das Gelbe Trikot zurückzuholen“, betonte er, aber fügte hinzu: „Ich glaube, sie können das Gelbe Trikot lange im Team behalten.“